FCK bruger 18 millioner på ung midtbanemand

Fodboldstjerne og forretningsmand får tørt på at tennisstjerne, Manchester United-manager vil have en titel i denne sæson.

Direkte sport i tv Tirsdag 29. januar TV 2 Sport 11.00 Tennis: WTA St. Petersburg (k) 18.30 Håndbold: Silkeborg-V. – Aarhus (k) 20.30 Ishockey: Herning-Rungsted 4.30 Basketball: LA Lakers-Philadelphia TV3+ 21.00 Fodbold: Newcastle-Manchester C. TV3 Sport 21.00 Fodbold: Guingamp-Monaco 1.05 Ishockey: Boston-Winnipeg Eurosport 1 17.30/20.30 Alpint: World Cup, slalom (m) Eurosport 2 23.00 Cykling: Vuelta a San Juan Vis mere

Fodbold. Superligaens tophold FC København har indgået en femårig femårig kontrakt med den kroatiske midtbanespiller Robert Mudrazija. Den 21-årige er købt i NK Osijek. Pris ca. 18 millioner kroner, mener både BT og Ekstra Bladet at vide. FCK-manager Ståle Solbakken har fulgt den angiveligt ganske eftertragtede kroatiske U21-landsholdsspiller længe. »Robert er en meget talentfuld spiller, der har nogle gode offensive kvaliteter, men også er en god og aggressiv bolderobrer«, siger FCK-bossen og tilføjer: »Vi er afklarede med, at han skal gennem en periode nu, hvor han skal vænne sig til vores måde at spille fodbold på og de krav, den spillestil stiller til hans position. Det er vi meget fortrøstningsfulde omkring«.

Fodbold. Forsvarsspilleren Kian Hansen har forlænget sin kontrakt med FC Midtjylland til udgagen af 2021. »Han var en central del af det defensive trekløver, der sikrede os vores seneste mesterskab, og han har en stor andel i den måde, vi angriber kampene på - både i denne sæson og sidste sæson«, siger sportschef Svend Graversen.

Tennis. Australiens Davis Cup-kaptajn Lleyton Hewitt er stærkt utilfreds med det turneringsformat, der indføres i år i den prestigefyldte landsholdsevent. Her er der i weekenden 12 finalepladser på spil til slutspillet i Madrid til november, hvor 6 lande - Spanien, Kroatien, Frankrig, USA, Argentina og Storbritannien - allerede er sikret plads. Ændringerne er i Davis Cup er sat i værk af investeringsgruppen Kosmos, der som led i et partnerskab med ITF, Det Internationale Tennisforbund, har betalt 3 milliarder dollar for rettighederne til Davis Cup i de kommende 25 år.

Foto: Peter Parks/Ritzau Scanpix 37-årige Hewitt (i midten) er tidligere nr. 1 i verden og har vundet Wimbledon og US Open.

37-årige Hewitt (i midten) er tidligere nr. 1 i verden og har vundet Wimbledon og US Open. Foto: Peter Parks/Ritzau Scanpix

Kosmos-gruppen har fodboldspilleren Gerard Pique som grundlægger og chef. Barcelona-stjernen Piques plan falder ikke i god jord hos Lleyton Hewitt, der kalder den »latterlig«. »Nu bliver tingene drevet af en spansk fodboldspiller. Det svarer til, at jeg ville kræve ændringer i Champions League. Han ved jo intet om tennis«, siger Hewitt ifølge AP forud for Australiens møde med Bosnien.

Fodbold. Den 21-årige forsvarsspiller Andreas Skovgaard forlod FC Nordsjælland ved kontraktudløb ved årsskiftet og har nu fundet en ny klub. Det bliver i fremtiden hollandske Heerenveen i Æresdivisionen, der får glæde af ungdomslandsholdsspilleren på en kontrakt til sommeren 2022.

Håndbold. Ringkøbings kvinder skal have ny træner i næste sæson. Mads Brandt stopper os rækkens nummer næstsidst ved kontraktudløb 30. juni.

Tennis. Briten Andy Murray meddeler, han har gennemgået en vellykket operation og har fået en ny hofte lavet af metal. Den 31-årige tidligere verdensetter har gennem et par år haft store smerter i hoften og bebudede for et par uger siden ved Australian Open, at karrieren meget vel kan være forbi.

Badminton. Doublespecialisten Kasper Antonsen indstiller sin karriere som bare 24-årig, oplyser han til TV2 Sport. Kasper Antonsen, der er storebror til stortalentet Anders Antonsen, som i søndag triumferede i Indonesia Open, blev for fire måneder siden droppet til landsholdet.

Fodbold. Efter 8 sejre på stribe af 8 mulige er selvtilliden skyhøj hos Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær, der har sat sig nye mål for sæsonen. »Vi bliver nødt til at sætte og ned og spørge: Kan vi vinde noget i år?«, siger Solskjær ifølge BBC. Han giver selv svaret. »Jeg går som Manchester United-manager ind til hver eneste kamp med en tro på, at vi kan vinde«. Manchester United møder i aften Burnley i Premier League, hvor holdet er nummer 6. Om to uger går det løs i Champions League mod Paris SG, inden Chelsea venter i 5. runde af FA Cuppen.