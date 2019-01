Fodboldstjerne og forretningsmand får tørt på at tennisstjerne

Direkte sport i tv Tirsdag 29. januar TV 2 Sport 11.00 Tennis: WTA St. Petersburg (k) 18.30 Håndbold: Silkeborg-V. – Aarhus (k) 20.30 Ishockey: Herning-Rungsted 4.30 Basketball: LA Lakers-Philadelphia TV3+ 21.00 Fodbold: Newcastle-Manchester C. TV3 Sport 21.00 Fodbold: Guingamp-Monaco 1.05 Ishockey: Boston-Winnipeg Eurosport 1 17.30/20.30 Alpint: World Cup, slalom (m) Eurosport 2 23.00 Cykling: Vuelta a San Juan Vis mere

Tennis. Australiens Davis Cup-kaptajn Lleyton Hewitt er stærkt utilfreds med det turneringsformat, der indføres i år i den prestigefyldte landsholdsevent. Her er der i weekenden 12 finalepladser på spil til slutspillet i Madrid til november, hvor 6 lande - Spanien, Kroatien, Frankrig, USA, Argentina og Storbritannien - allerede er sikret plads. Ændringerne er i Davis Cup er sat i værk af investeringsgruppen Kosmos, der som led i et partnerskab med ITF, Det Internationale Tennisforbund, har betalt 3 milliarder dollar for rettighederne til Davis Cup i de kommende 25 år.

Foto: Peter Parks/Ritzau Scanpix 37-årige Hewitt (i midten) er tidligere nr. 1 i verden og har vundet Wimbledon og US Open.

Kosmos-gruppen har fodboldspilleren Gerard Pique som grundlægger og chef. Barcelona-stjernen Piques plan falder ikke i god jord hos Lleyton Hewitt, der kalder den »latterlig«. »Nu bliver tingene drevet af en spansk fodboldspiller. Det svarer til, at jeg ville kræve ændringer i Champions League. Han ved jo intet om tennis«, siger Hewitt ifølge AP forud for Australiens møde med Bosnien.

Fodbold. Den 21-årige forsvarsspiller Andreas Skovgaard forlod FC Nordsjælland ved kontraktudløb ved aårsskiftet og har nu fundet en ny klub. Det bliver i fremtiden hollandske Heerenveen i Æresdivisionen, der får glæde af ungdomslandsholdsspilleren på en kontrakt til sommeren 2022.

Fodbold. Efter 8 sejre på stribe af 8 mulige er selvtilliden skyhøj hos Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær, der har sat sig nye mål for sæsonen. »Vi bliver nødt til at sætte og ned og spørge: Kan vi vinde noget i år?«, siger Solskjær ifølge BBC. Han giver selv svaret. »Jeg går som Manchester United-manager ind til hver eneste kamp med en tro på, at vi kan vinde«. Manchester United møder i aften Burnley i Premier League, hvor holdet er nummer 6. Om to uger går det løs i Champions League mod Paris SG, inden Chelsea venter i 5. runde af FA Cuppen.

Badminton. Den 25-årige spanske OL-guldvinder og regerende verdensmester i damesingle, Carolina Marin, kommer ikke på banen igen før til efteråret. Marin har revet det forreste korsbånd i højre knæ over, og der venter hende nu en pause på mellem seks og ni måneder, oplyser hendes danske træner, Anders Thomsen, til TV2 Sport.

Håndbold. Tysklands topscorer ved VM, Uwe Gensheimer, meldes på vej tilbage til Rhein-Neckar Löwen i Bundesligaen. Avisen Mannheimer Morgen mener at vide, at den 32-årige Paris SG-spiller bliver præsenteret onsdag.

Fodbold. Bologna i Serie A har fået ny træner. Bologna fyrede mandag træner Filippo Inzaghi og ansatte i stedet Sinisa Mihajlovic i jobbet.