Cykelrytter smidt ud af løb på grund af sex-krænkelse

Cykling. Quick-Step-rytteren Iljo Keisse er færdig i cykelløbet Vuelta a San Juan på grund af »adfærd, der påvirker omdømme og ære for organisationen bag Vuelta a San Juan, UCI (den internationale cykelunion) og cykling generelt«. Det skriver løbsledelsen i en pressemeddelelse via Twitter. Et billede, der figurerer på de sociale medier, viser en kvindelig tjener på et gruppebillede med flere af rytterne fra Quick-Step-holdet. På billedet står Keisse bag kvinden og presser sit underliv mod hende, mens han holder en hånd bag sin nakke. Den 36-årige rytter beklager på Twitter episoden. »Jeg vil gerne undskylde til alle for den gestus, jeg lavede i sidste uge. Jeg ønskede ikke at fornærme nogen, og jeg fortryder det meget. Jeg begik en fejl, men jeg er ikke en respektløs person. Jeg undskylder igen«, skriver han.

Fodbold. Idrætsanlæggene i Tingbjerg og Valby bliver til dagligt benyttet af alt fra miniputspillere til oldboys-spillere, men i juni 2020 skal nogle af Europas største fodboldstjerner løbe på græsset. Tingbjerg og Valby skal nemlig lægge fodboldbaner til EM i fodbold i 2020. Der er konklusionen i den aftale, som Københavns Kommune har underskrevet med Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), fremgår det af en pressemeddelelse. »Som vært for EM i 2020 ser vi frem til at byde nogle af verdens bedste fodboldspillere velkommen til København. Med Tingbjerg og Valby idrætsparker får spillerne gode træningsfaciliteter, så de kan være helt klar til de vigtige kampe - som tusindvis af tilrejsende fodboldfans og københavnere glæder sig til at overvære, siger overborgmester i København Frank Jensen (S). Parken i København skal lægge græs til fire af kampene under EM.

Fodbold. Liverpool-stjernen Mohamed Salah har været involveret i fire af Liverpools straffespark i de seneste fem liga-kampe. Det har fået kritikken til at hagle ned over stjernen, der bliver beskyldt for at filme. Specielt efter at dommeren nægtede at dømme straffespark i topholdets seneste kamp mod Crystal Palace, da Salah faldt i feltet. Men påstandene om film kommer kun, fordi Salah spiller for et af Premier Leagues tophold, mener Liverpool-manager Jürgen Klopp. »Der er andre situationer, der er meget mere åbenlyse, og ingen taler om det, fordi det ikke er City, United, Liverpool, Arsenal eller Chelsea. Alle andre kan gøre det af og til, og ingen taler rigtigt om det. Det er helt fint. Det er første gang, han er faldet, uden der er dømt straffespark, og så inddrager I alle de andre situationer også. Ved de andre situationer er der ikke noget at snakke om. Der er straffe - færdig«, siger han forud for onsdagens kamp mod Leicester.

Fodbold. Superligaklubben Randers FC skal finde sig en ny anfører. Det er ikke lykkedes at forlænge kontrakten med anfører Nicolai Poulsen, der forlader Randers FC efter sæsonen, skriver klubben på sin hjemmeside. Parterne har været i forhandlinger i længere tid, men de er ikke nået til enighed om en ny kontrakt, og Nicolai Poulsen er tæt på at tage imod et økonomisk bedre tilbud fra en anden dansk klub, står der på hjemmesiden. »Vi har strakt os så langt, vi kunne og gav Nicolai et godt tilbud om at forlænge kontrakten. Han er anfører, har Randers FC-dna’et i blodet og har været en af de bærende spillere i genopbygningen af klubben det seneste år, men har andetsteds fra fået et tilbud, vi hverken kan eller vil matche«, siger Randers FC’s sportslige og kommercielle direktør, Søren Pedersen.

Alpint. Den suveræne slalomspecialist Marcel Hirscher var nok en gang bedst, da herrernes World Cup lagde vejen forbi Hirschers hjemmebane i østrigske Schladming. Den 29-årige stjerne førte allerede med næsten et sekund efter første gennemløb, og efter andet gennemløb var sejren sikret med 1,21 sekund til franske Alexis Pinturault på andenpladsen. Det var Hirschers tiende World Cup-sejr i sæsonen, og meget skal gå galt, hvis ikke han for ottende gang på stribe skal ende som vinder af den samlede World Cup.

Fodbold. AC Milan er klar til semifinalen i den italienske pokalturnering Coppa Italia efter en 2-0-sejr på hjemmebane mod Napoli. Milans nye polske angriber Krzysztof Piatek havde fået chancen for start, og han kvitterede for tilliden ved at score begge mål i kampen. Målene faldt før pausen.