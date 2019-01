Storsponsor: Badminton-direktør har manipuleret med e-mail under konflikt

Udstyrsfirmaet Yonex har bedt hovedbestyrelsen i Badminton Danmark forholde sig til, at direktør Bo Jensen har klippet, klistret og manipuleret med e-mails for at overbevise landsholdsspillerne i den netop overståede konflikt. Anklagerne er grundløse, konstaterer forbundets formand.

Umiddelbart har freden sænket sig over forholdet mellem Badminton Danmark og sportens elitespillere, efter at forbundet og landsholdet efter en længerevarende konflikt netop har indgået en seksårig kollektiv aftale med håndteringen af kommercielle rettigheder som det centrale punkt.

Et alvorligt efterspil synes imidlertid undervejs.

Verdens største og dermed mest indflydelsesrige udstyrsfirma i ketsjersporten, Yonex, har rettet direkte henvendelse til Badminton Danmarks hovedbestyrelse med anklager om, at forbundets direktør, Bo Jensen, har manipuleret med den japanske virksomheds kommunikation i bestræbelserne på at indgå en aftale med landsholdsspillerne.

»Baggrunden for min henvendelse er, at vi uheldigvis har oplevet, at vores holdninger og krav er blevet fordrejet og også i mindst et konkret tilfælde har oplevet, at vores holdninger ganske enkelt er blevet manipuleret«, skriver Benni Holst Andersen i et brev til hovedbestyrelsen.

Grønt lys fra udstyrsfirmaer

Det gør han som direktør for Scansport A/S, der er Yonex-importør i Norden, men også på vegne af udstyrsfirmaets hovedkvarter i Japan.

Brevet, som Politiken er i besiddelse af, tager afstand fra Bo Jensens forsøg på at overbevise spillerne om at skrive under på den enslydende landsholdsaftale, de hver især blev præsenteret for, da forbundet havde afvist at forhandle videre, så længe Spillerforeningens direktør, Mads Øland, var involveret.

Sammen med oplægget til landsholdsaftalen sendte Bo Jensen erklæringer fra en række udstyrsfirmaer, der slog fast, at ikke var nogen konflikt mellem aftalens formuleringer og deres individuelle kontrakter med en eller flere landsholdsspillere.

Det slog Victor, RSL, FZ Forza, Babolat og Li-Ning alle fast i korte og utvetydige vendinger. Erklæringen fra Yonex var gengivet noget længere med Taiji Suzuki, manager for internationale salg, som afsender.

Han indledte i det svar, der blev sendt videre til spillerne, med en personlig hilsen til Bo Jensen, hvor han blandt andet skriver:

»Jeg er meget glad for at vide, at ingen i din ende er vrede på mig og Yonex. Tillad mig at skrive cc: alle, da vi taler med hinanden for at opnå positiv forståelse«.

Derefter opremsede Taiji Suzuki en række detaljerede krav fra Yonex til forholdet mellem det forbunds aftale med landsholdsspillerne og firmaets individuelle sponsorater af spillere med Viktor Axelsen som topnavn.

Han og de øvrige spillere på kontrakt med det japanske firma kan godt få lov til at stille op i udstyr fra landsholdets sponsor (Victor) til VM og EM for hold, men skal have Yonex-strømper på, da det ikke er en del af holdets officielle beklædning. Tilsvarende skal spillerne have Yonex-tøj på lige før og efter deres kampe for landsholdet.

Og så slog Taiji Suzuki med at konkret foto som eksempel i øvrigt fast, at Badminton Danmark kun kan markedsføre landsholdet samlet og med tydelig angivelse af, at det er den officielle landsholdsdragt, spillerne optræder i, så deres status som individuelle Yonex-spillere ikke bliver draget i tvivl.

Sammenklippet og manipuleret

Da alle berørte badmintonspillere modtog dokumentet med erklæringerne fra udstyrsfirmaerne, var materialets vej retur til Scansport A/S og Yonex Japan kort. Og efter gennemlæsning har begge parter altså taget det usædvanlige skridt at gå i rette med Badminton Danmarks direktør i et brev til hovedbestyrelsen, der har ansat ham.

»Vi har grundigt undersøgt baggrunden for, hvordan e-mailen fra Taiji Suzuki tager sig ud, som den gør«, skriver Scansport A/S og Yonex og fortsætter:

»I den forbindelse har vi desværre konstateret, at e-mailen ser ud til at være sendt af Taiji Suzuki, men indeholder nogle detaljer fra en tidligere e-mail korrespondance mellem Bo Jensen, direktør for Badminton Danmark, Yonex Japan og Scansport A/S fra efteråret 2017. Disse detaljer er blevet klippet ud og kopieret, og vigtige aspekter af kravene fra den overordnede korrespondance er blevet udeladt«.

»Yderligere har vi været i stand til at slå fast, at Taiji Suzuki aldrig har sendt en e-mail med det indhold, der fremgår af dokumentet, til trods for at det ser sådan ud i dokumentet, der med Taiji Suzukis signatur angiver ham som afsender«.