Dommer afbryder kamp som hyldest til forsvundet spiller

Fodbold: Emiliano Sala blev hyldet både før og under kampen, da hans tidligere klub Nantes onsdag aften for første gang stillede op, siden det fly, der skulle bringe den 28-årige angriber til Cardiff, forsvandt over Den Engelske Kanal. Den franske klub havde få dage forinden solgt Sala til den walisiske Premier League-klub Cardiff City, som han aldrig nåede at spille for. Som optakt til opgøret mod Saint-Etienne blev et rundt banner med et fotografi af Sala vist i midtercirklen, mens argentinerens tidligere holdkammerater havde iført sig T-shirts med rygteksten ’Vi elsker dig Emi’.

På hovedtribunen skabte tilhængerne samtidig en mosaik, der viste hans navn. De tårevædede tilskuere hyldede derefter Sala med ét minuts klapsalver og ved at råbe hans navn. Alle Nantes-spillere stillede op i trøjer med Salas navn påtrykt i stedet for deres egne. Men hyldesten var ikke forbi. Dommeren afbrød med et pift i sin fløjte kampen, da den gik ind i minut nummer ni – det rygnummer Sala bar for Nantes. Spillere og alle andre på stadion reagerede på dommerens gestus med endnu en omgang kæmpe klapsalver.

Tennis: Tjekkiske Petra Kvitova, der tog titlen i Sydney og i lørdags tabte Australian Open-finalen til den unge japaner Naomi Osaka, er fremme i kvartfinalen i denne uges WTA-turnering i Skt. Petersborg. Det blev en realitet, da hun besejrede en anden tidligere nr. 1 på ranglisten, hviderussiske Victoria Azarenka, 6-2, 7-6. Næste modstander for ranglistens nuværende nr. 2 bliver kroatiske Donna Vekic.

Fodbold: Den brasilianske klub EC Bahia meddeler på klubbens hjemmeside, at man har solgt den 19-årige offensivspiller Júnior Brumado til de danske mestre FC Midtjylland for omkring 16 millioner danske kroner. FC Midtjylland har endnu ikke bekræftet handlen. Ud over at modtage 16 millioner for at slippe spilleren har Bahia også sikret sig en videresalgsklausul på 15 procent, står der i meddelelsen. Júnior Brumado, der bliver 20 år til maj, har været i periferien af Brasiliens U20-landshold, men har endnu ikke fået sin debut for holdet.

Fodbold: Onsdag aften måtte Sevilla med Simon Kjær i centerforsvaret se Barcelona levere et flot comeback, da 0-2 fra første Copa del Rey-møde blev vendt til samlet sejr på 6-3. Philippe Coutinho scorede to gange, Ivan Rakitic og Sergio Roberto hver en enkel gang, før Luis Suárez og Lionel Messi lukkede ballet. Undervejs tillod Sevilla sig at misbruge et straffespark. Dermed er Barcelona klar til semifinalen.

Fodbold: De seneste fire sæsoner har Juventus været altdominerende i Italien, hvor klubben har vundet både Serie A og pokalturneringen Coppa Italia. Men sådan bliver det ikke i denne sæson. Trods en startopstilling med Cristiano Ronaldo og de fleste af de andre stjerner kom Torino-klubben onsdag aften til kort og tabte 0-3 i udekampen mod Atalanta i Coppa Italia-kvartfinalen. Dermed er Juventus ude af pokalturneringen, mens Atalanta er klar til semifinaleopgør mod Fiorentina. Sidst nævnte pryglede tidligere onsdag AS Roma med 7-1.