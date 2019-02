Skarp Benzema sender Real til pokalsemifinalen

Fodbold: Real Madrid vandt det første opgør 4-2 og skulle torsdag aften gøre arbejdet færdigt for at sikre pladsen i semifinalen i den spanske pokalturnering Copa del Rey. Det lykkedes uden de store problemer, da Real Madrid ude besejrede Girona 3-1. Dermed vandt Real samlet 7-3 og fortsætter jagten på pokaltitlen, som FC Barcelona har vundet de seneste fire sæsoner. Karim Benzema blev dobbelt målscorer for Real, der senest vandt pokalturneringen i 2014.

Håndbold: Det var otte ligakampe siden, at der var sunget sejrssang i omklædningsrummet hos EH Aalborg. Det skete senest, da klubbens kvinder i HTH Ligaen vandt ude over Ajax København 24. oktober. Torsdag aften måtte spillerne dog finde melodien frem igen, for da vandt holdet hjemme med 26-24 over Randers HK. De to point betød, at EH Aalborg kravlede væk fra sidstepladsen med 5 point efter to sejre og en enkelt uafgjort kamp i sæsonen. Ringkøbing ligger dermed sidst med 4 point, mens Randers har 10 point som tredjesidst.

Tennis: Sidste års komet på WTA Touren, Aryna Sabalenka fra Hviderusland, har i år ikke fået den ønskede sæsonstart, selv om hun i sin debut tog titlen i Shenzhen. Derefter blev det således til tidlige nederlag i både Sydney og ved Australian Open i Melbourne. Men i Skt. Petersborg har hun måske muligheden for igen at markere sig. I hvert fald er hun fremme i fredagens kvartfinaler, hvor hun skal møde Ekaterina Alexandrova fra Rusland. De tre andre kvartfinaler: Petra Kvitova (topseedet)-Donna Vekic, Daria Kasatkina-Vera Zvonareva, Anastasia Pavlyuchenkova-Kiki Bertens.

Basketball: Med LeBron James tilbage på banen efter skadepause kunne Los Angeles Lakers natten til fredag dansk tid vinde 123-120 over naboerne Los Angeles Clippers via overtid. James stod for 24 point og 14 rebounds. Golden State Warrios tabte efter 11 sejre på stribe overraskende 104-113 til Philadelphis 76ers, selv om stjernen Stephen Curry blev noteret for 41 point.