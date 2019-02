Han er en bragende succes i Manchester United: Men Molde vil slet ikke have Solskjær tilbage

Direkte sport i tv Søndag 3. februar TV 2 Sport 14.45 Cykelcross: VM (m) 16.45 Cykling: 6-dagesløb 20.45 Fodbold: Real Madrid-Alaves TV3+ 15.05 Fodbold: Leicester-Manchester U. 00.30 Super Bowl: LA Rams-New England TV3 Sport 14.30 Fodbold: Club Brugge-Gent 18.00 Fodbold: Standard L.-Anderlecht 21.00 Fodbold: Lyon-Paris SG TV3 Max 13.30 Fodbold: St. Johnstone-Celtic 15.30 Fodbold: Augsburg-Mainz 18.00 Fodbold: VfB Stuttgart-Freiburg 6’eren 17.30 Fodbold: Manchester City-Arsenal Eurosport 1 10.15/13.15 Alpint: World Cup, storsl. (m) 12.00/15.00 Nordisk komb: World Cup 15.30 Skihop: World Cup 19.45 Billard: Snooker, German Masters Eurosport 2 9.00/10.45/13.00 Kælk: World Cup (k) 22.30 Cykling: Vuelta a San Juan Vis mere

Fodbold. Manchester Uniteds midlertidige manager Ole Gunnar Solskjær er i England på en lejeaftale fra norske Molde. Men den norske klub, vil slet ikke have ham tilbage igen. Klubejerne ønsker, at Solskjær bliver fuldblodet United-boss. Det afslører Ole Gunnar Solskjær ifølge nyhedsbureauet AFP. »Da jeg ringede til ejerne og sagde, at United havde ringet, og at det altid havde været drømmen, så sagde de: Tag derover, hyg dig og vær sød ikke at komme tilbage. Det var det, de sagde… Begge ejerne ønskede mig alt det bedste. De ved selvfølgelig, at dette har været noget, jeg har drømt om. Det er fantastisk at have deres støtte«, lyder det fra Solskjær, der har startet United-karrieren med 8 sejre og 1 uafgjort.

Fodbold. Kasper Dolberg scorede et klassemål, da han hamrede ind til 2-0 i Ajax’ 6-0-sejr lørdag aften mod Venlo. Det var Dolbergs 8. sæsonscoring.

What a Golazzzzzzzooo from Kasper Dolberg. Assist by Hakim Ziyech pic.twitter.com/vf5s9lPK3H — LFC Scout Watch (@Mobyhaque1) 2. februar 2019

Fodbold. Den walisiske klub Swansea City skal have ny formand. Huw Jenkins har efter 17 år på posten sagt op. Han føler sig låst fast, efter at klubben i 2016 blev overtaget af amerikanerne Jason Levien og Steve Kaplan, siger han til BBC. Under Jenkins er klubben gået fra en tilværelse i den 4. bedste række til Premier League-status fra 2011 frem til nedrykningen i 2018.

Fodbold. Napoli-anfører Marek Hamsik er som 31-årig på vej til et lukrativt skifte til Dalian Yifang. Træner Carlo Ancelotti bekræfter, at forhandlinger er begyndt. »Napoli har meget respekt for Hamsik, da han har skrevet historie for klubben, men hvis han vil have nye oplevelser, har vi lyst til at gøre ham glad«, siger Ancelotti om den 31-årige slovak, der har spillet over 500 kampe for klubben og med 121 mål også er den mest scorende.

Fodbold. 41-årige Gianluigi Buffon tager gerne en sæson mere mellem stængerne i Paris SG, men kun hvis hans kollega og rival på målmandsposten, Alphonse Aréola, er med på ideen. »Hvis Alphonse og klubben vil have det, vil jeg gerne blive endnu en sæson«, siger han ifølge nyhedsbureauet AP. Buffon har spillet 15 kampe i denne sæson, mens den 25-årige ’lærling’ Aréola har spillet 17.

Håndbold. Team Esbjergs kvinder er i kvartfinalen i EHF Cup-turneringen. Søndag sejrede vestjyderne med 32-19 mod Magura Cisnadie fra Rumænien.

Bordtennis. Jonathan Groth blev nummer 3 i sdiste års Europa Top-16-turnering i Schweiz. I 2019-udgaven gik det knap så godt. Danskeren tabte i kvartfinalen til den tidligere tyske europamester Dimitrij Ovtcharov. 11-9, 4-11, 11-9, 11-8 og 11-3 sluttede det.

Fodbold. Cristiano Ronaldo scorede to gange for Juventus, men Serie A-topholdet skuffede med et 3-3-resultat mod Parma. Det var blot tredje gang i denne sæson, Juventus satte point til i den hjemlige liga, hvor Ronaldo er topscorer med 17 mål.

Fodbold. Også Cristiano Ronaldos gamle rival fra da gyldne dage i den spanske liga var i hopla lørdag aften, men også Lionel Messi måtte nøjes med et enkelt point. Messi var redningsmand for Barcelona, der var nede 0-2 på hjemmebane mod Valencia, men argentineren gik forrest og fik reduceret før pausen og udlignet midt i 2. halvleg.