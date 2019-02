Mourinho på glatis accepterer bøde og betinget fængselsstraf for skattefusk

Direkte sport i dag Tirsdag 5. februar TV 2 Sport 12.25 Alpint: VM, super-G (k) 18.20 Håndbold: Bj.-Silkeborg-TTH (m) 1.00 Basketball: Indiana-LA Lakers TV3 Sport 18.30 Fodbold: Hamburger SV-Nürnberg 20.45 Fodbold: Dortmund-Werder B. 1.05 Ishockey: Washington-Vancouver TV3 Max 19.00 Fodbold: Marseille-Bordeaux Eurosport 1 10.15 Alpint: VM, styrtløbstræning (m) 12.00 Alpint: VM, super-G (k) 14.00 & 19.55 Billard: Snooker, WGP Vis mere

Fodbold. Stjernerne Lionel Messi og Cristiano Ronaldo har allerede indgået forlig de med spanske skattemyndigheder og accepteret betingede fængselsdomme for at have driblet millioner af euro i skattely. Nu kan den i øjeblikket arbejdsløse træner José Mourinho indskrive sig i rækken af kendisser, der har indvilliget i at betale det, de skal, til fællesskabet. En domstol i Madrid oplyser således, at den 56-årige portugiser har accepteret en straf på et års betinget fængsel samt en bøde på 2 millioner euro for skatteunddragelse i forbindelse med sit trænerengagement i Real Madrid i 2011 og 2012.

Foto: Stringer/Ritzau Scanpix Mourinho var på glatis i Rusland i aftes.

Fodbold. West Ham og Liverpool har noget forskellige udlægninger af holdenes 1-1-møde i Premier League mandag aften. »Vi skræmte dem. Jeg er bare ærgerlig over, at vi ikke kom afsted med de tre point«, sagde West Ham-anfører Mark Noble efter kampen, hvor Sadio Mane bragte Liverpool foran i 22. minut, mens Michail Antonio udlignede kort efter. Liverpool-bossen Jürgen Klopp svarede tørt på Nobels analyse: »Jeg ønsker for alle West Ham-fans, at Mark Noble og hans hold ville skræmme flere hold, ikke bare os i aften«. Liverpool fører Premier League med 62 point. Manchester City har 59.

Fodbold. Reglen om, at flest scorede mål på udebane giver avancement i tilfælde af uafgjort efter to kampe, er allerede fortid i blandt andet den engelske Liga Cup og i den sydamerikanske Copa Libertaores. Nu overvejer Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), at afskaffe den regel, der siden 1965 har gjort det lettere, at få afgjort kampe i de europæiske klubtuneringer. Ifølge det tyske nyhedsbureau dpa vil Uefas eksekutivkomité onsdag debattere fremtiden for reglen. Flere toptrænere – herunder Carlo Ancelotti, José Mourinho, Arsène Wenger og Thomas Tuchel – har tidligere givet udtryk for, at reglen bør afskaffes.

Fodbold. Vejle Boldklub har ophævet kontrakten med ireren Sean Murray efter bare 11 optrædener i Superligaen. Murray havde ellers en treårig kontrakt.

Fodbold. Atlético Madrid-ikonet Isacio Calleja er død. Forsvarsklippen, der spillede 425 kampe for Atlético Madrid, var med til at vinde det spanske mesterskab i 1966 og i 1970. Tillige blev han europamester med Spanien i 1964.

Fodbold. Kvindernes kommende VM i Frankrig bliver muligvis med videodommersystemet VAR som medspiller. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) havde ellers planlagt VM uden VAR, men oplyser nu til AP, at en ny beslutning kan blive truffet i marts. Det er kritik fra flere landstrænere, der har fået Fifa til at genoverveje VAR.

Motorsport. Baku i Aserbajdsjan er frem til 2023 vært for et formel 1-granprix. Det står klart, efter at aftalen til 2020 nu er blevet forlænget med yderligere tre år. Løbet på bybanen er et af de mest populære i sæsonen, hævder Chase Carey, administrerende direktør i F1-organisationen.Fodbold. Ifølge en TV2Sport-rundspørge til 80 spillere er der problemer med sorte penge i de lavere danske rækker. 40 spillere fortæller i en anonym rundspørge, at de har konkret kendskab til ulovlig aflønning og kalder det ’en offentlig hemmelighed i miljøet’. Beløbene varierer angiveligt fra få tusinde kroner op til 15.000 kroner om måneden. Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, kalder resultatet af undersøgelsen for uacceptabel.