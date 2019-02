»Vi skræmte dem«: Vidt forskellige udlægninger af Liverpools 1-1-kamp mod West Ham

Direkte sport i dag Tirsdag 5. februar TV 2 Sport 12.25 Alpint: VM, super-G (k) 18.20 Håndbold: Bj.-Silkeborg-TTH (m) 1.00 Basketball: Indiana-LA Lakers TV3 Sport 18.30 Fodbold: Hamburger SV-Nürnberg 20.45 Fodbold: Dortmund-Werder B. 1.05 Ishockey: Washington-Vancouver TV3 Max 19.00 Fodbold: Marseille-Bordeaux Eurosport 1 10.15 Alpint: VM, styrtløbstræning (m) 12.00 Alpint: VM, super-G (k) 14.00 & 19.55 Billard: Snooker, WGP Vis mere

Fodbold. West Ham og Liverpool har noget forskellige udlægninger af holdenes 1-1-møde i Premier League mandag aften. »Vi skræmte dem. Jeg er bare ærgerlig over, at vi ikke kom afsted med de tre point«, sagde West Ham-anfører Mark Noble efter kampen, hvor Sadio Mane bragte Liverpool foran i 22. minut, mens Michail Antonio udlignede kort efter. Liverpool-bossen Jürgen Klopp svarede tørt på Nobels analyse: »Jeg ønsker for alle West Ham-fans, at Mark Noble og hans hold ville skræmme flere hold, ikke bare os i aften«. Liverpool fører Premier League med 62 point. Manchester City har 59.

Ishockey. Målmand Frederik Andersen storspillede i NHL, da han med sit Toronto-hold sejrede 6-1 hjemme over Anaheim. Herningenseren tog sig af 24 ud af 25 skudforsøg mod målet. Med sejren cementerer Toronto andenpladsen i NHL’s østkonference efter 52 ud af grundspillets 82 kampe.

Fodbold. AGF sejrede 3-2 mod Rosenborg i en sidste test, inden det går løs i Superligaen om få dage. Tobias Sana, Youssef Toutouh og Bror Blume scorede for AGF.

Fodbold. U21-landsholdsspiller Joakim Mæhle kan blive den næste dansker i Premier League. I hvert fald fortæller forsvarsspilleren, at et skifte til en stor klub i England faldt til jorden i transfervinduet, men hans belgiske klub ville ikke sælge mid i sæsonen. »Klubben var meget klare i deres udmelding. Alle i start-11’eren bliver om bord«, siger han ifølge Daily Echo. Det var angiveligt Southampton, der var interesseret i den unge dansker.

Fodbold. Landsholdsangriberen Martin Braithwaite er en af over 160 danskere, der spiller professionelt i udlandet. Og det går godt for den tidligere Esbjerg-spiller efter at han er skiftet fra Middlesbrough i England til Leganes i den spanske Primera Division. Her scorede Braithwaite for tredje gang på få uger, og var med 1-0-målet med til at sikre en sejr på 2-1 mod Leganes.

Amerikansk fodbold. 100,7 millioner amerikanere så Super Bowl-kampen mellem New England Patriots og Los Angeles Rams på tv eller hos en streamingtjeneste i søndags. Det er et fald i antallet af tv-seere på 2,7 millioner og et fald fjerde år i træk, skriver Ritzau.