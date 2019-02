Røgslør? Messi meldes tvivlsom til klassikeren mod Real Madrid

Direkte sport i tv Onsdag 6. februar TV 2 Sport 12.25 Alpint: VM, Super-G (m) 18.30 Håndbold: Herning/Ik.-Viborg (k) 20.30 Atletik: World Indoor Tour 2.00 Basketball: Milwaukee-Washington TV3 Sport 18.30 Fodbold: RB Leipzig-Wolfsburg 20.45 Fodbold: Hertha Berlin-Bayern M. 1.35 Ishockey: Toronto-Ottawa TV3 Max 19.00 Håndbold: R.N. Löwen-Vardar (m) Eurosport 1 10.15 Alpint: VM, styrtløbstræning (k) 12.00 Alpint: VM, super-G (m) 14.00 Cykling: Comunitat Valenciana 19.55 Billard: Snooker, World Grand Prix Eurosport 2 13.55 Billard: Snooker, World Grand Prix Vis mere

Fodbold. Barcelona spiller muligvis med fordækte kort forud for endnu en ’Clasico’ mod Real Madrid i aften, hvor den første semifinale i den spanske pokalturnering afvikles. Anfører Lionel Messi er udtaget til kampen, men Barcelona-træner Ernesto Valverde er ikke sikker på, at Messi kan spille på grund af efterveer fra lørdagens 2-2-kamp mod Valencia. »Af og til er der tvivl om spillere og så må vi vente med at træffe en beslutning til sidste øjeblik«, siger Valverde.

Fodbold. Endnu en person er med udgangspunkt i Fifa-skandalen fra 2015 blevet idømt straf i USA. Det er den tidligere præsident for Guatemalas fodboldforbund, Brayan Jimenez, der har fået fængselsstraf og en bøde på ca. 2,3 millioner for at have modtaget bestikkelse i bytte for medie- og marketingrettigheder til fodboldkampe. Brayan Jimenez har allerede afsonet en del af sin straf og skal derfor blot være under opsyn af myndighederne de kommende to år. Han er tillige udelukket fra professionel fodbold på livstid.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand scorede til 1-0 efter bare 53 sekunder, da Colombus slog Colorado 6-3 i NHL. NHL-mester Lars Eller og Washington sejrede 3-2 mod Vancouver.

Fodbold. Thomas Delaney var i den forlængede spilletid tæt på at blive matchvinder i Dortmunds pokalkamp mod Bremen, men i stedet blev det til nederlag mod midtbanemandens tidligere klub. Efter 120 minutter skulle der straffespark til, og i de direkte dueller lagde Dortmunds Paco Alcacer og Maximilian Philipp ud med at brænde, hvilket banede vej for nordtyskernes vej til pokalkvartfinalen.

Håndbold. Tidligere landsholdsmålvogter Lene Rantala er ny cheftræner i den norske klub Larvik. Klubbens nu tidligere træner, Geir Oustorp, meddelte tirsdag, at han ønskede at stoppe efter denne sæson, men den melding fik klubledelsen til at afbryde samarbejdet med det samme. Lene Rantala var Geir Oustorps assistent.

Ishockey. Svenske Frölunda er Europas bedste hold udenfor den primært russiske KHL-liga. Det blev cementeret tirsdag aften med en 3-1-finalesejr i Champions League mod RB München, der havde danske Mads Christensen på isen. Det var tredje gang på fire år, Frölunda vandt Champions League.

Fodbold. Esbjerg fB har ansat Jimmi Nagel Jacobsen som sportschef på en permanent kontrakt. Jacobsen startede i Esbjerg i september, men først tirsdag er ansættelsen gjort permanent.

Tennis. Det er hårdt at være på toppen. Verdensranglistens nummer 1, Naomi Osaka fra Japan, kommer ikke til start i næste uges Qatar Open. Den nyslåede Australian Open-mester døjer med en rygskade.