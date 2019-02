Se videoen: West Ham undersøger racistiske tilråb mod Salah

Direkte sport i tv Onsdag 6. februar TV 2 Sport 12.25 Alpint: VM, Super-G (m) 18.30 Håndbold: Herning/Ik.-Viborg (k) 20.30 Atletik: World Indoor Tour 2.00 Basketball: Milwaukee-Washington TV3 Sport 18.30 Fodbold: RB Leipzig-Wolfsburg 20.45 Fodbold: Hertha Berlin-Bayern M. 1.35 Ishockey: Toronto-Ottawa TV3 Max 19.00 Håndbold: R.N. Löwen-Vardar (m) Eurosport 1 10.15 Alpint: VM, styrtløbstræning (k) 12.00 Alpint: VM, super-G (m) 14.00 Cykling: Comunitat Valenciana 19.55 Billard: Snooker, World Grand Prix Eurosport 2 13.55 Billard: Snooker, World Grand Prix Vis mere

Fodbold. West Ham har indledt en undersøgelse af racistiske tilråb fra tilskuere mod Liverpools egyptiske stjernespiller, Mohamed Salah, i forbindelse med mandagens Premier League-kamp, der endte 1-1 på London Stadium. En video på de sociale medier afslører, at tilskuerne råber efter Salah i forbindelse med et hjørnespark. »Enhver, der bliver identificeret, og som har overtrådt loven, vil blive overladt til politiet og udelukket på livstid fra London Stadium. Den slags opførsel hører ikke til på vores stadion«, siger en talsmand fra West Ham til Sky Sports. Politiet oplyser desuden, at der er indledt en undersøgelse af optagelsen.

Håndbold. Odense har forlænget kontrakten med Jan Pytlick, så han skal træne klubbens kvindehold frem til sommeren 2022.

Fodbold. FC Midtjylland lejede sidste sæson Babajide David ud til Haugesund, og i år fortsætter den 23-årige offensivspiller i Norge. Efter at have forlænget kontrakten til 2021 er nigerianeren udlehet til Rosenborg, hvor han bliver holdkammerat med Mike Jensen og Nicklas Bendtner.

Fodbold. 16-årige Christian Rasmussen har skrevet kontrakt med AFC Ajax, hvor angriberen næste sæson, når han har færdiggjort sin skolegang, skal spille på U17-holdet. Salget indbringer ifølge Ekstra Bladet FC Nordsjælland 3 millioner euro (ca. 22 mio. kr.).

Tennis. Det var kombinationen af leddegigt og underlaget, der fik Caroline Wozniacki til at melde afbud til denne uges landsholdsopgaver i Fed Cup. Det fortæller far og træner, Piotr Wozniacki, til Ekstra Bladet. »Caroline trænede i Warszawa på et underlag magen til det, de spiller Fed Cup på. Men det forløb ikke optimalt. Det var ikke den Caroline, vi kender… Hun kan ikke gøre det, hun gerne vil, når hun træner«, siger han til Ekstra Bladet. Det var egentlig planen, at Caroline Wozniacki først skal i kamp igen i Dubai-turneringen, der starter 17. februar, men danskeren håber, at fysikken bliver bedre, og har derfor søgt om wildcard til næste uges event i Qatar.

Skisport. Italieneren Dominik Paris nyder allerede en vis anseelse i den alpine verden qua sine tre sejre i det legendariske styrtløb i Kitzbühel. Nu kan den 29-årige også høste en stor portion respekt for det super-G-løb, han præsterede ved VM i svenske Åre. På den svære, isede piste, hvor 9 af de favoriserede top-30-løbere udgik, var Dominik Paris hurtigste mand og kan derfor i de kommende to år kalde sig regerende verdensmester. Med en vindertid på 1.24,20 minutter henviste Dominik Paris i karrierens første guldridt franskmanden Johan Clarey og Østrigs Vincent Kriechmayr til at dele sølvet med et minus på 0,09 sekunder.

Skisport. Vejret driller skiskytterne forud for World Cup-løbene i Canmore i Canada. Lørdag er der varslet temperaturer på minus 25 grader, hvilket har ført til, at stafetterne allerede vil blive afviklet fredag. Regelsættet forbyder nemlig konkurrence, når der er mere end 20 graders frost.

Fodbold. Den siddende præsident i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino, kan indstille sig på genvalg. Der er nemlig ingen modkandidater ved valget 5. juni i Paris. Før genvalget skal Gianni Infantino i henhold til en lang række nye procedurer, der er indført efter korruptionsskandalen i 2015, dog gennemgå et såkaldt integritetstjek. Klarer han ikke det, er Fifa på bar bund.

Fodbold. Barcelona spiller muligvis med fordækte kort forud for endnu en ’Clasico’ mod Real Madrid i aften, hvor den første semifinale i den spanske pokalturnering afvikles. Anfører Lionel Messi er udtaget til kampen, men Barcelona-træner Ernesto Valverde er ikke sikker på, at Messi kan spille på grund af efterveer fra lørdagens 2-2-kamp mod Valencia. »Af og til er der tvivl om spillere og så må vi vente med at træffe en beslutning til sidste øjeblik«, siger Valverde.

Fodbold. Den hollandske storklub Ajax har i årtier været med til at sende danske talenter det sidste stykke vej mod stjernehimlen. Næste unge dansker, der får mulighed for at gå i blandt andet Søren Lerbys og Christian Eriksens fodspor i Ajax, er FC Nordsjællands ungdomspiller Christian Rasmussen. Han er blot 16 år og skal lige gøre 9. klasse færdig på Bagsværd Skole, før han efter sommerferien tiltræder i Holland. »Det har været et klart ønske fra Christian og hans familie efter grundige samtaler at prøve denne unikke mulighed, og vi har samtidig fået et enestående stort tilbud fra Ajax, der kompenserer FCN flot, både nu her, men også på den lange bane«, siger FCN’s akademisportschef Jan Laursen.

Basketball. Ikonet LeBron James satte natten til onsdag to rekorder i NBA – en positiv og en negativ. LA Lakers-spilleren blev noteret for 18 point i opgøret i Indiana mod Pacers og rundede dermed som den yngste spiller (34 år og 37 dage) nogensinde 32.000 point, et antal kun Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant og Michael Jordan tidligere har opnået. På negativsiden måtte LeBron James indkassere et nederlag på 139-94, som er hans hidtil største i en 16 år lang karriere i verdens bedste liga.