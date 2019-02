Sportspræsident vil undgå demokratiske lande: I et diktatur skal du ikke slås med miljøaktivister

Miljøindsigelser og borgerprotester er ikke noget problem i diktaturstater. Derfor er de at foretrække som værtslande til internationale arrangementer, mener skiforbunds-chef.

Præsidenten for det internationale skiforbund (FIS) har åbnet VM i svenske Åre med et verbalt styrtløb.

Det bør være diktaturer, der får til opgave at arrangere olympiske vinterlege, siger han. Argumentet er, at der i så fald ikke skal bokses med miljøaktivister eller borgere, der er utilfredse med ekstravagante omkostninger.

»Det er lettere for os i diktaturer. Set forretningsmæssigt vil jeg kun have legene i diktaturer. Jeg vil ikke skulle skændes med miljøaktivister«, erklærer FIS-chefen, Gian-Franco Kasper, i et interview med den schweiziske avis Tages-Anzeiger.

Der er - trods alt - en grænse

Det har også den fordel, at det bliver lettere at gennemføre arrangementerne, så man slipper for besværet med skepsis hos landenes indbyggere:

»De kan sørge for legene. De behøver ikke at spørge folket«.

Der er dog grænser, tilføjer Gian-Franco Kasper til avisen:

»Jeg vil ikke tage til et land, der investerer i skisport, mens befolkningen sulter. Der trækker jeg grænsen«.

Foreløbigt kan Gian-Franco Kasper så se frem til et vinter-OL i Kina i 2022, mens 2026-udgaven ser ud til at blive i Europa - i enten Milano/Cortina d’Ampezzo eller i Stockholm/Åre.