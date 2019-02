Skade tvinger Viktor Axelsen til DM-afbud

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.10 Skiskydning: World Cup, 20 km (m) 20.15 Håndbold: Ringsted-Skanderb. (m) 22.05 Skiskydning: World Cup, 15 km (k) 2.00 Basketball: Boston-LA Lakers TV3 Sport 20.00 Dart: Premier League 1.05 Ishockey: Washington-Colorado TV3 Max 19.00 Håndbold: Wetzlar-Flensburg (m) 20.45 Håndbold: Nantes-Paris SG (m) Eurosport 1 10.15 Alpint: VM, styrtløbstræning (k) 12.30 Alpint: VM, styrtløbstræning (m) 14.00 Cykling: Comunitat Valenciana 17.45 Skiskydning: World Cup, 20 km (m) 22.00 Skiskydning: World Cup, 15 km (k) Eurosport 2 13.55 Billard: Snooker, World Grand Prix 21.00 Golf: AT&T Pebble Beach Pro-Am Vis mere

Badminton: Den tidligere verdensmester Viktor Axelsen kommer ikke i kamp ved denne uges DM i Aarhus. Den 25-årige profil har revet flere muskelfibre over i venstre lyske. »I mandags under træning mærkede jeg et riv i min venstre lyske og fik det tjekket af Team Danmarks læger. Siden har jeg desværre ikke været i stand til at træne, og jeg vil desværre heller ikke være i stand til at spille kamp«, siger Viktor Axelsen i en pressemeddelelse fra Badminton Danmark. Han håber på, at han bliver klar til næste uges EM for blandede hold. Det foregår i København. Axelsen skulle torsdag have været i kamp mod Steffen Rasmussen ved DM i Aarhus.

Motorsport: Den danske racerkører Kevin Magnussen har fået en ny racerbil, der den kommende sæson skal hjælpe ham med at køre sig til tops i formel 1. Den nye bil blev præsenteret i London torsdag, hvor Magnsusen sammen med teamkollegaen på Haas, Romain Grosjean, og holdchef Gunther Steiner deltog. »Det er fedt. Den ser hurtig og vred ud«, siger Magnussen til præsentationen. Den kommende sæson er den fjerde, hvor Haas kører formel 1, og det er tredje gang, at Magnussen er bag rattet i den ene af holdets to racere. Derfor glæder danskeren sig nu til at komme ud og teste bilen, der er sort og guld-farvet. »Det bliver spændende. Det er første gang, vi kan mærke bilen og mærke, om den kan være hurtig nok. Det ser jeg frem til«, siger han.

Fodbold: Sloveneren Aleksander Ceferin fortsætter som Uefa-præsident de næste fire år. Det står klart, efter en afstemning på Uefa’s kongres i Rom torsdag. Sloveneren havde ingen modkandidater til posten. Ceferin blev præsident for Uefa i 2016, hvor han afløste franske Michel Platini.

Hestesport: Al travsport er blevet aflyst torsdag i Storbritannien på grund af et udbrud af hesteinfluenza. Tre vaccinerede heste, der deltog i konkurrencer onsdag, er blevet ramt af sygdommen og kan have smittet flere heste. Aflysningen af torsdagens planlagte travsportsarrangementer skal hindre influenzaen i at sprede sig.

Cykling: 2018-vinderen af Tour de France Geraint Thomas (Sky) dropper dette års Giro d’Italia for at koncentrere sig om et titelforsvar i Touren. »Måske kører jeg det til næste år, men i år handler det om Touren«, siger waliseren til BBC. Onsdag havde Thomas sin første start i 2019, da han indledte etapeløbet Volta a la Comunitat Valenciana i Spanien.

Tennis: For nylig leverede hun i Melbourne et lysende bevis på, at efterårets US Open-triumf ikke var en tilfældighed, da hun også erobrede grand slam-titlen ved Australian Open. 21-årige Naomi Osaka fra Japan havde tilsyneladende en meget stor sæson foran sig. Men allerede nu er der kommet lidt skår i glæden, for Osaka har meldt fra til næste uges turnering i Doha på grund af en rygskade. En sårbar ryg har tidligere drillet verdensranglistens nye nr. 1, for hun måtte sidste år melde fra til Hong Kong Open med samme problem. Turneringen i Doha skulle have været Osakas første efter triumfen i Australien. USA’s CoCo Vandeweghe har også meldt fra, mens Simona Halep, Karolina Pliskova og Kiki Bertens stiller til start. Det gør Caroline Wozniacki måske også, hvis hun er fysisk klar og bliver tildelt et wildcard.

Ishockey: Den danske kvartet fra finske Jokerit bestående af Peter Regin, Nicklas Jensen, Jesper Jensen Aabo og Oliver Lauridsen melder sig klar til at spille VM for Danmark til maj. Det oplyser landstræner Heinz Ehlers til TV2 Sport. Ehlers kan dog ikke gøre brug af de fire profiler i denne uges firenationersturnering i Østrig. »Jeg ser hellere, at de er topmotiverede og klar til VM. Og de har alle sammen lovet mig, at de stiller op til VM, medmindre de er skadede«, siger Heinz Ehlers til TV2 Sport. Det kommende VM spilles i Slovakiet i maj.

Ishockey: Metal Ligaen kommer i næste sæson til at bestå af ni mandskaber. Det oplyser Danmarks Ishockey Union (DIU) torsdag. Før den igangværende sæson bestod ligaen af 10 hold, men rækken mistede et hold, da Hvidovre Fighters i december gik konkurs, så turneringen spilles til ende med ni hold. Frem mod næste sæson har ligaforeningen afvist en licensansøgning fra Gentofte Stars, der var en del af Metal Ligaen i 2017-18. I næste sæson vil de ni hold i Metal Ligaen mødes seks gange i grundspillet. De otte bedste kvalificerer sig til slutspillet. I indeværende sæson får nr. 9 chancen for at sikre sig en plads i slutspillet i en bedst-af-fem-serie mod nr. 8.