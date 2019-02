Ung Australian Open-vinder skader sin ryg

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.10 Skiskydning: World Cup, 20 km (m) 20.15 Håndbold: Ringsted-Skanderb. (m) 22.05 Skiskydning: World Cup, 15 km (k) 2.00 Basketball: Boston-LA Lakers TV3 Sport 20.00 Dart: Premier League 1.05 Ishockey: Washington-Colorado TV3 Max 19.00 Håndbold: Wetzlar-Flensburg (m) 20.45 Håndbold: Nantes-Paris SG (m) Eurosport 1 10.15 Alpint: VM, styrtløbstræning (k) 12.30 Alpint: VM, styrtløbstræning (m) 14.00 Cykling: Comunitat Valenciana 17.45 Skiskydning: World Cup, 20 km (m) 22.00 Skiskydning: World Cup, 15 km (k) Eurosport 2 13.55 Billard: Snooker, World Grand Prix 21.00 Golf: AT&T Pebble Beach Pro-Am Vis mere

Tennis: For nylig leverede hun i Melbourne et lysende bevis på, at efterårets US Open-triumf ikke var en tilfældighed, da hun også erobrede grand slam-titlen ved Australian Open. 21-årige Naomi Osaka fra Japan havde tilsyneladende en meget stor sæson foran sig. Men allerede nu er der kommet lidt skår i glæden, for Osaka har meldt fra til næste uges turnering i Doha på grund af en rygskade. En sårbar ryg har tidligere drillet verdensranglistens nye nr. 1, for hun måtte sidste år melde fra til Hong Kong Open med samme problem. Turneringen i Doha skulle have været Osakas første efter triumfen i Australien. USA’s CoCo Vandeweghe har også meldt fra, mens Simona Halep, Karolina Pliskova og Kiki Bertens stiller til start. Det gør Caroline Wozniacki måske også, hvis hun er fysisk klar og bliver tildelt et wildcard.

Håndbold: Den fyrede KIF Kolding-træner Lars Frederiksen fortryder, at han ikke gjorde mere ud af at pleje sit forhold til spillerne. Den 48-årige træner fortæller til TV2 Sport, at han ville gøre tingene anderledes, hvis han fik muligheden. TV-stationen har tidligere berettet, at det var et spilleroprør, der tirsdag fik klubbens bestyrelse til at fyre Lars Frederiksen. »Jeg skulle have været tættere på mine spillere. Jeg skulle have brugt noget mere tid på dem og på at have taget dem ind til endnu flere individuelle samtaler, så jeg havde følt, at jeg vidste, hvor jeg havde dem, og så de havde mulighed for at komme med nogle ting. Det fortryder jeg rigtig meget. Men det kan jeg jo ikke lave om på nu. Det er sådan, det er«, siger Lars Frederiksen til TV2 Sport.

Fodbold: Napoli har sat en foreløbig bremse på anfører Marek Hamsíks skifte til den bedste kinesiske række. Efter 11 år i Napoli havde klubben accepteret den 31-årige slovakiske midtbanespillers ønske om at indgå en lukrativ kontrakt med en unavngiven kinesisk klub. Onsdag aften opstod der dog tvivl omkring skiftet på grund af ændringer i de aftalte betalingsbetingelser. »Napoli har besluttet at suspendere salget af Marek Hamsík til kineserne, da betalingsbetingelser for den aftalte sum ikke stemmer overens med det, der blev aftalt«, skrev Napoli på Twitter. Ifølge nyhedsbureauet AFP skulle handlen indbringe Napoli cirka 134 millioner kroner med mulighed for yderligere en god bonus. AFP skriver også, at Hamsiks årsløn i den kinesiske klub ville lande på cirka 67 millioner kroner.

Fodbold: DBU præsenterede tidligere på ugen et minus på 10 millioner kroner for 2018. Konflikten med det mandlige landshold bærer en del skylden for det store minus. Men unionens tidligere generalsekretær Jim Stjerne Hansen undrer sig over, at DBU ikke har været i stand til at tjene mere end 15 millioner kroner på deltagelsen ved VM i Rusland. Han mener, at årsagen skal findes i den landsholdsaftale, som DBU indgik med Spillerforeningen tilbage i 2015. »Regnskabet for slutrundedeltagelsen i Rusland viser, hvor dårlig den aftale var for DBU«, siger Jim Stjerne Hansen til B.T. »Hvis der kun er 15 millioner kroner tilbage til dansk fodbold af 92 millioner, så bør spillerne heller ikke være tilpas med fordelingen. Det er helt hen i vejret«, siger Jim Stjerne Hansen.

Fodbold: RB Leipzig spillede sig onsdag aften i kvartfinalen i den tyske pokalturnering for første gang i klubbens historie. Det skete, da RB Leipzig med danske Yussuf Poulsen i startopstillingen hjemme besejrede Wolfsburg 1-0 i ottendedelsfinalen. Sejren blev sikret efter en tidlig scoring af unge Matheus Cunha. Efter nederlaget senest i Bundesligaen til Bayer Leverkusen jagtede Bayern München oprejsning i opgøret i ottendedelsfinalen ude mod Hertha Berlin. Her måtte Bayern-træner Niko Kovac dog vente til efter den forlængede spilletid, før han kunne ånde lettet op. Bayern vandt opgøret 3-2 efter en scoring i det 98. minut, og dermed er også Bayern videre til kvartfinalen.