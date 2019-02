Dansker går fra Gold Digger til NFL-kicker

Direkte sport i tv Fredag 8. februar TV 2 Sport 11.30/16.15 Alpint: VM, kombineret (k) 17.00 Badminton: DM, semifinaler TV3 Sport 19.00 Fodbold: AGF-Esbjerg 20.45 Fodbold: Aston Villa-Sheffield U. TV3 Max 18.30 Fodbold: FC Köln-St. Pauli 20.30 Fodbold: Mainz-Bayer Leverkusen Eurosport 1 11.00/16.15 Alpint: VM, kombineret (k) 12.30 Alpint: VM, styrtløbstræning (m) 14.30 Cykling: Volta Valenciana 17.45 Skihop: World Cup, kvalifikation 19.55 Billard: Snooker, World Grand Prix Eurosport 2 9.00 Cykling: 6-dagesløb 13.55 Billard: Snooker, World Grand Prix 21.00 Golf: AT&T Pebble Beach Pro-Am Vis mere

Amerikansk fodbold. Phillip Friis Andersen har skrevet kontrakt med NFL-klubben Tampa Bay Buccaneers. Danskeren har senest spillet i tyske Berlin Rebels, og det amerikanske mandskab fik øje på ham i januar i Alabama ved en særlig træningslejr for kickere – altså de spillere, der er specialiseret i at sparke til den ovale bold. Tampa Bay Buccaneers vandt 5 af 16 kampe sidste sæson, men nåede ikke i slutspil. Phillip Andersen er i øjeblikket den eneste kicker i Florida-mandskabets trup. Phillip Andersen har spillet for det danske landshold og tre danske klubber - Amager Demons, Herlev Rebels og Søllerød Gold Diggers.»Tak til alle, der har hjulpet mig til at nå hertil. Evig taknemmelig«, skriver 27-årige Phillip Andersen på det sociale medie Inkphy over et billede, hvor han skriver under på kontrakten.

Sådan træner Phillip Andersen:

Fodbold. Forårspremieren i Superligaen kommer til at foregå uden den af de aktive i den bedste række, der har scoret flest mål. FC København-angriberen Dame N’Doye (71 mål) har pådraget sig en mindre skade, forlyder det far københavnerne, der søndag møder OB i Parken.

Parasport. Russiske atleter kan få lov at deltage ved de paraolympiske lege i Tokyo i 2020.Den Internationale Paraolympiske Komite (IPC) har besluttet at ophæve udelukkelsen 15. marts 2019. Komitéen begrunder beslutningen med, at tiltag i Rusland om at slå hårdt ned på doping og begrænse regeringens indflydelse er tilstrækkeligt til at lade atleterne deltage under eget flag ved para-OL i 2020.

Fodbold. Janni Arnth og Katrine Veje er klar til at spille om den engelske Liga Cup-titel. Med Arsenal var landsholdsduoen torsdag aften med til at besejre Manchester Uniteds kvinder 2-1. I finalen venter Manchester City.

Håndbold. En stribe danske verdensmestre var torsdag i aktion for deres klubber i både Tyskland og Frankrig. I Bundesligaen forsvarede Flensburg med den 20. ligasejr i træk deres topposition via 30-23 på udebane mod Wetzlar. Rasmus Lauge blev topscorer med 7 mål, mens Anders Zachariasen og Lasse Svan bidrog med 5 og 2 kasser. THW Kiel med Landin-brødrene Nicklas og Magnus er fortsat er 4 point efter rivalerne fra nord. Kiel vandt 29-25 i Göppingen, hvor Magnus Landin scorede 2 gange, men storebror sad på bænken samtlige 60 minutter. I Champions League var der fransk topmøde i Nantes, hvor Mikkel Hansen og Henrik Toft bidrog med hver 6 scoringer i en sejr på 35-31.

Ishockey. 28 hold var i aktion i nattens kampe i NHL, hvor rekorden for flest overtidskampe blev tangeret. Hele 8 af 14 opgør måtte afgøres i ekstratid. Lars Eller og Washington slap blandt andet af sted med en 4-3-sejr mod Colorado efter en scoring af Jevgenij Kuznetsov.

Fodbold. Liget af den argentinske spiller Emiliano Sala er bjerget fra et flyvrag på 63 meters dybde små 33 km ud for kanaløen Guernseys kyst. Det bekræfter politiet i Dorset. »Liget, der torsdag 7. februar blev bragt til Portland (halvø i Den Engelske Kanal, red.), er identificeret som den professionelle fodboldspiller Emiliano Sala. Salas familie er underrettet«. Emiliano Sala og en pilot styrtede ned med et fly 21. januar. Sala havde netop skrevet kontrakt med den walisiske Premier League-klub Cardiff over var på vej over kanalen fra Nantes i Frankrig.

Fodbold. Betis og Valencia spillede 2-2 i den første semifinale i den spanske pokalturnering Copa del Rey. Kevin Gameiro udlignede for gæsterne fra Valencia i tillægstiden.