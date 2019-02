FCK må undvære Viktor Fischer og Dame N'Doye mod OB

FAKT Direkte sport i tv TV 2 16.10 Håndbold: Mors/Thy-Aalborg (m) TV 2 Sport 12.25 Alpint: VM, styrtløb (m) 14.00 Badminton: DM-finaler 20.25 Skiskydning: World Cup, stafet (m) 22.40 Skiskydning: World Cup, stafet (k) 00.15 Basketball: Utah-San Antonio 2.30 Basketball: Houston-Oklahoma City TV3+ 13.30 Fodbold: Fulham-Manchester U. TV3 Sport 16.00 Fodbold: Vejle-SønderjyskE 18.30 Fodbold: Bayern München-Schalke 22.05 Ishockey: Arizona-Dallas 1.05 Ishockey: Washington-Florida TV3 Max 15.00 Håndbold: Holstebro-Constan. (m) 17.00 Håndbold: Azoty Pulawy-GOG (m) 20.00 Fodbold: Paris SG-Bordeaux 6’eren 16.00 Fodbold: Liverpool-Bournemouth 18.30 Fodbold: Brighton-Burnley Eurosport 1 11.15 Nordisk komb.: World Cup, skihop 12.30 Alpint: VM - styrtløb (m) 14.00 Cykling: Comunitat Valenciana 15.30 Nordisk komb.: World C., langrend 16.15 Skihop: World Cup, hold 20.15 Skiskydning: World Cup, stafet (m) 22.30 Skiskydning: World Cup, stafet (k) Eurosport 2 9.45 Snowboard: World Cup 11.30 Cykling: 6-dagesløb 13.15 Langrend: World Cup 19.55 Billard: Snooker - World Grand Prix Vis mere

Superligaen: FC København-manager Ståle Solbakken må undvære to af sine største profiler, når han søndag skal sætte holdet til forårspremieren mod OB. Hverken Viktor Fischer og Dame N’Doye er blandt de 18 spillere, som nordmanden har udtaget til opgøret. De er ude med skader, oplyser holdet på sin hjemmeside. Heller ikke nyindkøbet Guillermo Varela og Michael Lüftner er med i truppen. Også de er plaget af skader. Viktor Fischer var ad flere omgange plaget af skader i efterårssæsonen, og han pådrog sig senest en skade på FC Københavns træningslejr i Dubai. FCK kan dog finde trøst i de solide defensive præstationer, holdet har leveret op til forårspremieren. I de fire træningskampe, FC København har spillet forud for premieren mod OB, har holdet ikke lukket et eneste mål ind. De seneste fem opgør mellem FCK og OB er endt med fire sejre til FCK og en enkelt til OB.

Snowboard: Supertalentet Chloe Kim er ikke en døgnflue. Det beviste den 18-årige snowboarder igen sent fredag aften dansk tid, da hun vandt sin første guldmedalje ved VM i kvindernes halfpipe. Dermed har amerikaneren allerede vundet både VM- og OL-guld, efter at hun i 2018 skaffede gyldent metal til USA i samme disciplin ved vinterlegene i Pyeongchang. Chloe Kim var på hjemmebane i Utah, hvor VM i snowboard afholdes. I sit første gennemløb scorede teenageren 93,50 point. Det var nok til en suveræn sejr, eftersom Xuetong Cai fra Kina blot blev noteret for 84 point i sit bedste løb. Maddie Mastro fra USA blev treer med 82 point. »Det er helt vildt. Det er sygt«, siger Chloe Kim. »Jeg lavede ingen fejl i mit første gennemløb. Jeg var helt oppe at køre. Jeg var virkelig nervøs, for det var den første gode dag vejrmæssigt, vi har haft«, siger hun. Hos mændene var det australieren Scotty James, der jublede over guld i halfpipe. Han vandt foran Yuto Totsuka fra Japan og Patrick Burgener fra Schweiz.

Ishockey: Det mandlige danske landshold var bagud 3-4, men fik ikke lov at spille kampen mod Norge færdig ved en firenationersturnering i Østrig. Kampen blev afbrudt fredag aften på grund af blød is og et hul i isen. Nu er det bestemt, at Norge noteres som vinder af kampen med cifrene 4-3. Det skriver det danske landshold på sin Facebook-profil. Danmark kom foran 3-1 i første periode, før Norge vendte opgøret i anden. Kampen blev afbrudt lige op til tredje periode. Søren Nielsen, Markus Lauridsen og Morgen Jensen scorede de danske mål.

Tennis: Det unge græske stjerneskud Stefanos Tsitsipas kunne i Sofia ikke leve op til sin topseedning, da han fredag tabte til den rutinerede franskmand Gaël Monfils i to sæt. Dermed skal Monfils lørdag have ’fornøjelsen’ af at møde den unge russer Daniil Medvedev, mens den anden semifinale bliver et opgør mellem ungarske Marton Fucsovic og italienske Matteo Berettini. Sidst nævnte sendte overraskende den stærke russer Karen Khachanov ud af turneringen.

Ishockey: Det kvindelige danske landshold vandt lørdag 3-1 over Italien og sluttede dermed med maksimumpoint ved firenationersturneringen i Telfs i Østrig. Josefine Jakobsen scorede to gange, mens Silke Glud scorede et enkelt mål i sejren. Tidligere i turneringen besejrede Danmark Kasakhstan og Østrig og er derfor vinder af turneringen.