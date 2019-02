Verdensmester sætter dansk rekord i sit første løb nogen sinde

Atletik. Ved den nordiske landskamp i norske Bærum løb Maja Alm for første gang nogen sinde 3.000 meter på en indendørsbane. Det fik så fint, at den 7-foldige verdensmester i orienteringsløb satte dansk rekord. Med 9.14,87 min. på andenpladsen var Maja Alm 5 sekunder under den bestående rekord, men også 30 sekunder efter Karoline Bjerkeli Grøvdal, sidste års EM-bronzevinder i 3.000 meter forhindringsløb, der satte norsk rekord. Også i 60 meter løb blev der sat dansk rekord, da Mathilde U. Kramer vandt i 7,34 sek., der var to hundrededele sekund under hendes egen månedgamle rekord.

Fodbold. I sin anden kamp for Genoa scorede Lukas Lerager sit første mål for den italienske Serie A-klub, der har lejet den danske landsholdsspiller af Bordeaux. Lerager satte hovedet på et hjørnespark og udlignede efter 33 mintter til 1-1, der blev resultatet af udekampen mod Bologna.

Foto: Zach Dirlam/Florida Gators Efter at have løbet på den hurtigste europæiske tid i år på 200 meter, var Benjamin Vedel (yderst til venstre) med til at vinde 4x400 meter med Florida Gators.

Atletik. Som den første dansker nogen sinde kom Benjamin Vedel under 21 sekunder, da han ved indendørsstævnet Tyson Invitational i Arkansas satte dansk rekord på 200 meter med 20,98 sek., hvilket rakte til en 6.-plads. Den 21-årige aalborgenser havde selv de tidligere rekord med 21,02 sek. og er desuden rekordholder på 400 meter. »Det har hele tiden ligget i kortene, at jeg skulle løbe under 21sekunder en dag. Det er bare dejligt, at det kommer nu«, siger Benjamin Vedel i en pressemeddelelse. Ved samme stævne blev Kristoffer Hari nummer 13 i 21,50 sek., der er en personlig rekord, der gør ham til nummer 7 på alle tiders danske rangliste.





Bueskydning: Stefan Hansen blev sølvvinder ved World Cup-stævnet i Las Vegas, hvor den danske compoundskytte tabte finalen til amerikaneren Kris Schaff med 149-146. Hos kvinderne vandt Tanja Jensen 149-143 over amerikaneren Paige Pearce i bronzekampen.

Fodbold. Ajax led det andet nederlag i tre kampe i Eredivisie, da Heracles vandt 1-0 på et sejrsmål af syreren Mohammed Osman efter 17 minutter. Rasmus Kristensen spillede hele kampen, Lasse Schöne de første 63 og Kasper Dolberg de sidste 11 minutter for Ajax. Nicolai Jørgensen kom ind efter 64 minutter, da Feyenoord havde scoret sine mål i en 4-0-sejr over De Graafshap.

Fodbold. Paris SG må undvære både Neymar og Edinson Cavani i tirsdagens Champions League-kamp mod Manchester United. Neymar har været skadet et stykke tid, men angriberen fra Uruguay sluttede sig til skadeslisten, da han kort før pausen måtte udgå, da PSG vandt 1-0 over Bordeaux, der havde Andreas Cornelius på banen i det sidste kvarters tid.

Fodbold. Efter en lovende indsats under træningslejren i Tyrkiet har Sønderjyske skrevet kontrakt frem til 2022 med den 21-årige bosniske angriber Senad Jarovic på 195 cm, der senest spillede for Spartrak Trnava i Slovakiet.

Ishockey. Lars Eller scorede for 7. gang i denne NHL-sæson og lavede en assist, men mesterholdet Washington Capitals tabte alligevel 5-4 efter opvertid til Florida Panthers.

Fodbold. Kenneth Zohore blev den 34. dansker til at score i den engelske Premier League, da Cardiff-angriberen i overtiden blev matchvinder i 2-1-sejren over Southampton, der havde Pierre-Emile Højbjerg på banen hele kampen og Jannik Vestergaard i de første 72 minutter. »Alle ved, at det har været et hårdt år for mig med skader og med ikke at spille så meget, så at komme ind og score det mål er stort for mig og holdet, Det er en enorm stor sejr. Holdet spillede godt efter en hård uge, så det var godt at få de tre point. Vi gjorde det mange gange sidste år, så vi ved, at vi har det i os. Vi skal bare fortsætte«, sagde Kenneth Zohore til BBC.