17-årig snowboarder vinder VM-guld uden at køre en meter

Snowboarding. Newzealandske Zoi Sadowski-Synnott må have været ærgerlig efter sin kvalifikation til VM-finalen i snowboard-disciplinen slopestyle søndag aften. Godt nok var hun bedst, men en skade forhindrede hende i at deltage i de afgørende gennemløb. Men vejret kom hende til hjælp. På grund af kraftig vind i Utah, USA, måtte arrangørerne aflyse finalen, og så blev medaljerne uddelt efter kvalifikationen. Sådan vandt 17-årige Zoi Sadowski-Synnott VM-guld uden egentlig at køre en meter på sidstedagen - foran norske Silje Norendal og Jamie Anderson fra USA. Det samme skete hos mændene, hvor Chris Corning vandt kvalifikationen og dermed VM foran Mark McMorris og Judd Henkes.

Fodbold. Efter at Barcelona har set suveræn ud i Spanien, kan der måske alligevel komme spænding i kampen om mesterskabet. Mens Real Madrid buldrer fremad og senest slå byrivalerne fra Atletico med 3-1, tabte catalanerne søndag aften point, da det blev til 0-0 med Athletic Bilbao. Barcelona kunne især takke målmand Marc-André ter Stegen for trods alt at hente et point, så forspring nu ned til Real Madrid nu er på seks point med 15 runder igen.

Fodbold. Kasper Schmeichel vil gerne »vil gerne videre og prøve noget større og udfordre sig selv som enhver anden fodboldspiller«. Det siger i hvert fald hans far, Peter Schmeichel, i en snak med mediet BeIN Sports. Samtidig erkender den danske målmandslegende, at det kan blive svært for sønnen at finde en bedre klub end Leicester, hvor der kan være en garanti om spilletid. »Er det så Everton? Det siger alle, men lige nu er de nummer 13 i ligaen. Så skal du til et andet sted i Europa. Det tror jeg ikke, han har lyst til. Jeg tror, han elsker England og Premier League for meget«, siger Peter Schmeichel om sin søn.

Fodbold. Roserne regner atter ned over Christian Eriksen, efter at han var afgørende for Tottenhams sejr på 3-1 over Leicester søndag. Sky Sports har kåret danskeren til kampens spiller og hæfter sig særligt ved, at danskeren nu er den mest scorende spiller uden for feltet i Premier League siden sin ankomst til Tottenham i sommeren 2013. 20 af Eriksens hidtidige 46 Premier League-scoringer er således blevet sparket i mål uden for feltet. Også blandt andre Standard og Independent roser den danske kreatør.