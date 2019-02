27-årig tvunget til karriestop 13 måneder efter kraniebrud: »Børn skal forbydes at heade i fodbold«

Fodbold: Den tidligere professionelle fodboldspiller, Ryan Mason, vil have indført et forbud mod, at børn header i fodbold. Et forbud, der ville følge amerikanske regler for børn under 11 år, som ikke må heade til bolden på grund af frygt for hovedskader. 27-årige Mason blev tidligere i februar nødsaget til at stoppe sin aktive karriere på grund af varige mén fra et kraniebrud i en Premier League-kamp 13 måneder forinden.

»Det er potentielt meget farligt for 8-årige børn at heade til en hård bold, når deres knogler og hoved ikke er fuldt udviklet. Der er jo tale om børn, og det betyder, at flere af dem ikke har lært den rigtige teknik endnu og derfor header med det øverste af deres hoved. Det skaber meget mere pres på hjernen«, har Mason sagt til BBC.

Fodbold: Kampen mellem Ajax Amsterdam og Real Madrid onsdag aften blev den første i Champions League-historien, hvor VAR-systemet blev taget i brug. Det førte til, at Ajax fik annulleret en 1-0-scoring, da dommer Damir Skomina i fællesskab med videodommerne fandt frem til, at Dusan Tadic i offsideposition havde hindret Real Madrid-målmand Courtois i at redde Nicolás Tagliaficos hovedstød.

Det lignede den rigtige beslutning. Efter man havde set den langsomme gengivelse et par gange. Men landsholdsspiller Lasse Schöne var ikke helt tilfreds.

»Jeg har set situationen. Jeg synes ikke, der var noget. Jeg tvivler på, om han havde dømt den, hvis det havde været den anden vej. Det havde været fantastisk at få den føring«, sagde Schöne til Viasat.

Fodbold: Slovakiske Marek Hamsík har været personificeringen af den italienske klub Napoli det seneste ti år. Men efter 520 kampe og 121 mål i den lyseblå trøje er Hamsik nu skiftet til den kinesiske klub Dalian Yifang. Det bekræftede Hamsiks advokat, Mattia Grassani, onsdag aften ifølge nyhedsbureauet AFP.

Fakta Direkte sport i tv DR3 19.10 Skiskydning: World Cup-sprint (k) TV 2 Sport 14.10 Alpint: VM, storslalom (k) 16.15 Tennis: Qatar Total Open (k) 17.40 Alpint: VM, storslalom (k) 20.20 Håndbold: Sønderjyske-Ribe/Esbjerg (m) 02.00 Basketball: New Orleans-Oklahoma TV3 Sport 11.05 Tennis: ATP fra Rotterdam 20.00 Dart: Premier League 01.35 Ishockey: Detroit-Ottawa TV3 Max 18.55 Håndbold: Minden-RN Löwen (m) 6’eren 18.55 Fodbold: BATE Borisov-Arsenal 21.00 Fodbold: Malmö FF-Chelsea Eurosport 1 11.00 Billard: Snooker, Home Nations S. 14.00 Alpint: VM, storslalom (k) 19.00 Skiskydning: World Cup-sprint (k) 20.30 Billard:Snooker, Home Nations S. Eurosport 2 18.55 Fodbold: Lazio-Sevilla 21.00 Fodbold: Celtic-Valencia 22.55 Golf: Genesis Open Vis mere

Badminton: Mia Blichfeldt valgte som den eneste danske landsholdsspiller at tage imod den individuelle aftale, som Badminton Danmark lagde på bordet midt i den nu overstået konflikt mellem forbund og spillerne.

En beslutning, hun stadig står ved her efterfølgende, men som ifølge damesinglen har skabt en anderledes stemning på landsholdet end tidligere.

»Det er kommet bag på mig, hvordan jeg er blevet behandlet af nogle. Der har været nogle, der har taget lidt afstand. Men det er ikke noget, jeg har lyst til at bruge energi på. Jeg har bare opført mig, som jeg plejer og sagt hej. Så må de selv om, hvordan de vil behandle mig«, siger hun til Ritzau.

Basketball: Hverken Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, Larry Bird eller Magic Johnson kan matche den stime, som NBA-spilleren James Harden i øjeblikket har gang i. Nattten til torsdag dansk tid formåede Houston Rockets-spilleren nemlig at score 30 point eller flere for 31. kamp i træk i verdens bedste basketliga. Den næstlængste stime af kampe med minimum 30 point nogensinde. Kun Wilt Chamberlain, der spillede i 60’erne har haft en længere stime, der løb i hele 65 kampe i træk med minimum 30 point.