Mourinho-fyring kostede Manchester United 166 millioner kroner

Fodbold: Fyringen af manageren José Mourinho kostede Manchester United 19,6 millioner pund, svarende til 166 millioner kroner. Det skriver klubben i et nyligt offentliggjort kvartalsregnskab. Af de 166 millioner kroner indgår også penge til seks medlemmer af José Mourinhos trænerstab, der også blev afskediget. Portugiseren blev fyret i december efter to og et halvt år i klubben. Han efterlod United på en sjetteplads i Premier League. Efterfølgende har Manchester-klubben midlertidigt ansat nordmanden Ole Gunnar Solskjær, som tidligere har spillet i klubben. Den tidligere United-angriber har ført klubben tilbage på fjerdepladsen i Premier League, der giver adgang til Champions League. Manchester United skriver videre i regnskabet for andet kvartal af finansåret, der følger fodboldkalenderåret, at klubben har haft en rekordomsætning. I andet kvartal lyder omsætningen på cirka 1,7 milliarder kroner. Klubben forventer en årsomsætning på 5,3 milliarder kroner.

Fodbold: Gareth Bales jubelscene efter en scoring mod Atlético Madrid i den forgangne weekend kan ende med at koste waliseren dyrt. Den spanske liga, Primera Division, har således bedt Det Spanske Fodboldforbunds konkurrencekomité om at kigge nærmere på Bales jubelscene mod Real Madrids lokalrivaler. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Kampen blev spillet på Atlético Madrids hjemmebane, og Gareth Bale scorede til slutresultat 3-1. Ifølge den spanske liga løftede waliseren efterfølgende sin højre arm »... i et klart forsøg på at provokere fansene for efterfølgende at lave en gestus, der kan opfattes som vulgær og respektløs ved at bøje sin arm og slå til den med sin anden hånd«. Jubelscenen bliver i Spanien tolket som en fornærmende gestus kendt som ’corte de mangas’, der svarer til at vise folk sin langfinger.

Fodbold: Den tidligere professionelle spiller Ryan Mason vil have indført et forbud mod, at børn header i fodbold. Et forbud, der ville følge amerikanske regler for børn under 11 år, som ikke må heade til bolden på grund af frygt for hovedskader. 27-årige Mason blev tidligere i februar nødsaget til at stoppe sin aktive karriere på grund af varige mén fra et kraniebrud i en Premier League-kamp 13 måneder forinden. »Det er potentielt meget farligt for 8-årige børn at heade til en hård bold, når deres knogler og hoved ikke er fuldt udviklet. Der er jo tale om børn, og det betyder, at flere af dem ikke har lært den rigtige teknik endnu og derfor header med det øverste af deres hoved. Det skaber meget mere pres på hjernen«, har Mason sagt til BBC.

Fodbold: Kampen mellem Ajax Amsterdam og Real Madrid onsdag aften blev den første i Champions League-historien, hvor VAR-systemet blev taget i brug. Det førte til, at Ajax fik annulleret en 1-0-scoring, da dommer Damir Skomina i fællesskab med videodommerne fandt frem til, at Dusan Tadic i offsideposition havde hindret Real Madrid-målmand Courtois i at redde Nicolás Tagliaficos hovedstød. Det lignede den rigtige beslutning. Efter man havde set den langsomme gengivelse et par gange. Men landsholdsspiller Lasse Schöne var ikke helt tilfreds. »Jeg har set situationen. Jeg synes ikke, der var noget. Jeg tvivler på, om han havde dømt den, hvis det havde været den anden vej. Det havde været fantastisk at få den føring«, sagde Schöne til Viasat.