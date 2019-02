Frans Nielsen bliver matchvinder i en tiltrængt NHL-sejr

Ishockey. Frans Nielsen blev matchvinder, da Detroit Red Wings vandt 3-2 over Ottawa Senators i NHL. Danskeren scorede sejrsmålet med tre minutter tilbage af anden periode. Andreas Athanasiou scorede de de første mål for Detroit, hvis store helt dog var målmanden Jimmy Howard, der i sin NHL-kamp nummer 500 havde 40 redninger. Detroit er dog stadig næstsidst i Eastern Conference og 14 point fra en plads i slutspillet.

Fodbold. Efter at have vundet 65 og tabt blot 9 af de 96 kampe, han har haft ansvaret for FC Barcelona i, får Ernesto Valverde forlænget sin kontrakt som cheftræner i den spanske klub, der stadig har chancen for at vinde tre trofæer i denne sæson. Valverde vil med den nye kontrakt være tilknyttet FC Barcelona frem til sommeren 2020.

Fodbold. Et fælles sydamerikansk bud på værtskabet for VM i 2030 har også deltagelse af Chile. I forvejen var Argentina, Paraguay og Uruguay involveret i ansøgningen, men nu er også VM-værten anno 1962 med på holdet.

Direkte sport i tv Fredag DR3 19.10 Skiskydning: World Cup, sprint (m) TV 2 Sport 14.10 Alpint: VM, storslalom (m) 16.05 Tennis: WTA fra Doha (k) 17.40 Alpint: VM, storslalom (m) 19.25 Ishockey: Rungsted-Aalborg 02.45 Basketball: NBA, Rising Stars TV3 Sport 06.00 Sejlsport: SailGP 12.35 Tennis: ATP fra Rotterdam 19.00 Fodbold: Sønderjyske-AGF 21.45 Tennis: ATP fra Rotterdam 01.05 Ishockey: Buffalo-NY Rangers 05.00 Sejlsport: SailGP TV3 Max 20.30 Fodbold: Augsburg-Bayern M. 6’eren 20.45 Fodbold: QPR-Watford Eurosport 1 14.00 Alpint: VM, storslalom (m) 15.30 Skihop: World Cup, holdkonk. 17.30 Alpint: VM, storslalom (m) 19.00 Skiskydning: World Cup, sprint (m) Eurosport 2 12.45 Billard: Snooker, Welsh Open 20.00 Golf: Genesis Open

Fodbold. Anders Christiansen reducerede til resultatet 2-1, da Chelsea besejrede Malmö FF i den første 1/16-finale i Europa League, der havde fire danskere på banen. »Det var dejligt at få lavet et mål. Der er stor forskel på at tabe 1-2 og for eksempel 0-3. Både i forhold til billedet af denne kamp og med henblik på returkampen. Vi kan tage til London og jagte et resultat. Chancen er lille, men vi skal gå efter den«, sagde Anders Christiansen til tv-kanalen 6’eren. Andreas Christensen spillede hele kampen for Chelsea. »Vi fik to gode udebanemål med hjem til Stamford Bridge, så vi er glade«, sagde Andreas Christensen til 6’eren.

Badminton. Også den anden kamp med EM for hold vandt Danmark med 4-1. Efter Frankrig i den første var det Holland det gik ud over i Frederiksberghallen, hvor Danmark i sidste gruppekamp møder Spanien. Viktor Axelsen vandt 21-11, 21-8, Mia Blichfeldt vandt 21-13, 21-14 og Anders Skaarup Rasmussen/Frederik Søgaard vandt 17-21, 21-13, 21-9, så holdmatchen var afgjort, inden Holland reducerede i damedouble, inden Mathias Christiansen/Christinna Pedersen gjorde det til 4-1 ved at vinde 21-23, 21-16, 21-16.

Fodbold. Målmanden Petr Cech var skuffet over Arsenals offensive indsats, da Bate Borisov hjemme i Hviderusland vandt 1-0 i den første 1/16-finale i Europa League. »Det var en af de kampe, hvor vi ikke kunne have scoret, selv hvis vi havde spillet i flere timer. Men sådan er det nogle gange i fodbold. Nogle gange tager man hjem med et resultat, man ikke ønsker, men man må samle sig selv op og sørge for, at man er klar til returopgøret«, siger tjekken til Arsenals hjemmeside.

Golf. Nicolai Højgaards professionelle debut resulterede i en 4.-plads, da Årets Fund i dansk idræt deltog i den første af tre Ecco Tour-turneringer i Spanien. Islændingen Gudmundur Kristjansson forsvarede føringen gennem alle tre runder og vandt med en score på 12 slag under par, 6 slag foran 17-årig Nicolai Højgaard, der blev bedste dansker efter en sidst rund i strid blæst. Tvillingebror Rasmus Højgaard sluttede skidt af på de sidste tre huller, hvor han var 5 slag over par, hvilket resulterede i en 37.-plads lige efter blandt andre den tidligere European Tour-vinder Morten Ørum Madsen. Næste turnering på Ecco Tour Winter Series starter søndag på PGA Catanulya.