Forløsende guld gav gåsehud efter konflikten

Efter to måneder med konflikt mellem spillere og badmintonforbundet var der en stor følelse af forløsning, da hele det danske hold kørte tre jubelråb i streg, efter at sejren ved EM for blandede hold endegyldigt kom i hus.

»HVEM VAR DET DER VANDT I DAG - DET VAR DEM FRA DANMARK AF!«, skrålede gruppen af trænere og spillere i rundkreds midt i den fyldte arena i Frederiksberg Hallerne.

Det var tredje guldmedalje i træk ved EM for blandede hold til det danske mandskab.

»Jeg synes, vi gør kort proces og spiller virkelig godt i dag. Jeg tror, at publikum gav os ti ekstra procent i dag. Det var super fedt at spille derinde i dag, så det var dejligt«, siger matchvinderen Line Kjærsfeldt.

Selv om holdet tydeligvis var glade for sejren, var jublen i selve sejrsøjeblikket noget mere tilbageholden. For der var reelt aldrig tvivl om, at sejren nok skulle komme i hus. Spørgsmålet var rettere, hvornår det blev.

Første opgør så på papiret ud til at kunne blive tæt. Mixed doublen med Christinna Pedersen og Mathias Christiansen har været et sikkert kort for landstræner Kenneth Jonassen i løbet af turneringen, hvor de har været i spil i samtlige fire kampe med lige så mange sejre til følge.

Men i dag stod parret, der er nummer 14 på verdensranglisten, over for nummer 18.

Det danske par kom en anelse nervøst fra start, men med et entusiastisk dansk publikum i ryggen fik de styr på deres spil, erobrede momentum og tog både første og andet sæt med 21-12.

»Tusind, tusind tak!«, sagde Christinna Pedersen over højttaleren til publikum, da hun blev interviewet efter kampen. Det fik ikke stemningen til at blive mindre god op til den næste kamp.

Klasseforskel i herresingle

Til Danmarks stærke herresingle foretrak landstræneren for anden gang i turneringen Anders Antonsen over Viktor Axelsen og Rasmus Gemke. Den opgave løftede Antonsen til fulde, da han i to sæt bankede sin modstander med 21-9, 21-13.

Undervejs i opgøret viste den tredobbelte danske mester den klasseforskel, der bør være, når nummer 15 i verden møder nummer 217.

Anders Antonsen bevægede sig let rundt på banen og allerede i 1. sæt lignede den tyske modstander ikke en, der var synderligt optimistisk omkring sine egne vinderchancer. Gentagne gange slog han ud med armene i frustration efter at have tabt endnu et point.

Modsat var den 21-årige dansker helt cool, mens et kor af unge drenge igen og igen sang »kom så Anders, KOM SÅ«, fra tribunerne bag ham.

»Det er vildt fedt at spille foran så mange mennesker, der er mødt op for at støtte os i dag. Det giver noget ekstra at blive mødt af et kæmpe bifald og få lidt gåsehud«, siger Anders Antonsen.

Guldmedaljen kommer efter en konflikt mellem spillerne og badmintonforbundet, der blev løst i januar efter to måneder uden en aftale. Anders Antonsen glæder sig over, at holdet nu kan lægge det bag sig.

»Det er en fed start at kunne nappe det her guld på hjemmebane efter det forløb, der har været. Det er sgu dejligt at trække i landsholdstrøjen igen«, siger Anders Antonsen.

Kan ikke performe meget bedre

Stemningen i arenaen var god hele vejen gennem finalekampen, men støtten fra publikum bar ikke præg af spænding. Der var rettere tale om en hyldest af de danske spillere.

Det tætteste vi for alvor kom på spænding var i det tredje opgør. Her stod Line Kjærsfeldt over for Yvonne Li, og de to fulgtes længe mod de 21 point i første sæt. Danskeren trak dog det længste strå og tog første sæt med 21-16.