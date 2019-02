Nord- og Sydkorea vil stille fælles hold ved OL i Tokyo

FAKTA Direkte sport i tv DR3 19.10 Skiskydning: World Cup, sprint (m) TV 2 Sport 14.10 Alpint: VM, storslalom (m) 16.05 Tennis: WTA fra Doha (k) 17.40 Alpint: VM, storslalom (m) 19.25 Ishockey: Rungsted-Aalborg 02.45 Basketball: NBA, Rising Stars TV3 Sport 06.00 Sejlsport: SailGP 12.35 Tennis: ATP fra Rotterdam 19.00 Fodbold: Sønderjyske-AGF 21.45 Tennis: ATP fra Rotterdam 01.05 Ishockey: Buffalo-NY Rangers 05.00 Sejlsport: SailGP TV3 Max 20.30 Fodbold: Augsburg-Bayern M. 6’eren 20.45 Fodbold: QPR-Watford Eurosport 1 14.00 Alpint: VM, storslalom (m) 15.30 Skihop: World Cup, holdkonk. 17.30 Alpint: VM, storslalom (m) 19.00 Skiskydning: World Cup, sprint (m) Eurosport 2 12.45 Billard: Snooker, Welsh Open 20.00 Golf: Genesis Open

Olympisk. Efter at have holdt møder med de to koreanske lande forventer præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité, Thomas Bach, at Korea også ved OL i 2020 stiller med et fælles hold, som det var tilfældet ved vinter-OL sidste år. »Efter møderne har vi noteret os, at begge er meget interesserede i en fælles indmarch og forenede hold i forskellige sportsgrene ved OL i Tokyo i 2020«, siger Thomas Bach ifølge Reuters.

Tennis: Rumænske Simona Halep, der er topseedet ved den stærkt besatte turnering i Doha, viser stor mental styrke. Først kom hun videre fra kvartfinalen mod Julia Görges efter en meget tæt tresætter, og fredag gjorde hun det igen. I semifinalen mod ukrainske Elina Svitolina var hun nede 1-4 i tredje sæt, men Halep vandt alligevel kampen 6-3, 3-6, 6-4. Klasse. I finalen venter enten Elise Mertens eller Angelique Kerber.

Fodbold. Når Brøndby søndag gæster Esbjerg i Superligaen, bliver det uden klubbens topscorer Kamil Wilczek, der afsoner sin anden karantænedag i denne omgang. Derimod kan Esbjerg stille med Rodolph Austin. Wilczek og Austin har begge været under lup hos Fodboldens Disciplinærinstans for situationer, hvor de brugte deres albue i en nærkamp med en modstander. Men kun i Wilczeks tilfælde fandt disciplinærinstansen anledning til at straffe spilleren per efterkrav. Det undrer man sig over i Brøndby, efter at kendelsen i Austin-sagen blev offentliggjort fredag. Sportsdirektør Ebbe Sand argumenterer for, at Austins forseelse i den seneste runde på mange måder minder om den, som Wilczek blev idømt to spilledages karantæne for.

»Vi er meget overraskede over disciplinærinstansens afgørelse«, siger Ebbe Sand til Ekstra Bladet. Han mener, at der skal ændres i processen, når domme bliver efterbehandlet. »Vi vil kræve en langt tydeligere linje i Disciplinærinstansen og en langt mere gennemsigtig proces i deres arbejde. Dagens udmelding fra disciplinærinstansen efterlader os klubber med langt flere spørgsmål end svar, og det er ganske enkelt uholdbart for alle parter«, siger Sand.

Ishockey. Frans Nielsen blev matchvinder, da Detroit Red Wings vandt 3-2 over Ottawa Senators i NHL. Danskeren scorede sejrsmålet med tre minutter tilbage af anden periode. Andreas Athanasiou scorede de de første mål for Detroit, hvis store helt dog var målmanden Jimmy Howard, der i sin NHL-kamp nummer 500 havde 40 redninger. Detroit er dog stadig næstsidst i Eastern Conference og 14 point fra en plads i slutspillet.

Fodbold. FC København kunne have fået tilgang af en spiller fra en prominent fodboldfamilie i 2016. I et interview med Tipsbladet siger FCK-manager Ståle Solbakken, at klubben var tæt på at hente Giovanni Simeone i maj 2016. Men angriberens far, Atlético Madrid-træner Diego Simeone, sagde angiveligt nej. »Alt var på plads i forhold til skiftet. Så vi skulle flyve til Milano og derfra videre i lejebil til Bergamo for at møde Giovanni og hans agent til en sidste snak«, siger Solbakken. Vi var på vej til lufthavnen, da Johan (Lange, teknisk direktør, red.) pludselig fik et telefonopkald fra (Diego, red.) Simeones sekretær. Han fortalte, at Simeone var helt i kulkælderen efter Champions League-finalen. Og nu havde han nedlagt veto mod sønnens skifte«, siger FCK-manageren.

Fodbold. David Boysen har atter fundet en ny klub. Den 27-årige offensivspiller har skrevet kontrakt for de kommende to sæsoner med den tidligere mesterklub Helsingborg IF, der er rykket op i Allsvenskan efter to sæsoner i den næstbedste række. David Boysen har tidligere spillet for AB, Lyngby, Viborg, Brøndby, Roda, Beitar Jerusalem og senest et halvt år i svenske Elfsborg, hvor han fik ophævet sin kontrakt, da der ikke var udsigt til fast spilletid.

Fodbold. Efter at have gennemset en episode mellem Rodolph Austin og Jakob Ankersen fra årets første Superligakamp, AGF-Esbjerg, har kampens dommer, Michael Tykgaard, vurderet, at Rodolph Austin skulle have haft en advarsel for sin forseelse. Fodboldens Disciplinærinstans har dog valgt ikke at sanktionere Esbjergspilleren.

Fodbold. Efter at have vundet 65 og tabt blot 9 af de 96 kampe, han har haft ansvaret for FC Barcelona i, får Ernesto Valverde forlænget sin kontrakt som cheftræner i den spanske klub, der stadig har chancen for at vinde tre trofæer i denne sæson. Valverde vil med den nye kontrakt være tilknyttet FC Barcelona frem til sommeren 2020.