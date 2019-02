Yussuf Poulsen scorer yderligere 2 mål og er nummer fire på topscorerlisten

Fodbold. Yussuf Poulsen var i hopla, da RB Leipzig på udebane vandt 3-1 over kriseramte VfB Stuttgart. Den danske landsholdsspiller scorede to af målene og det tredje blev scoret direkte på et frispark begået mod Yussuf Poulsen. Første mål scorede Yussuf Poulsen på et oplæg fra Tomo Wener efter 6 minutter og målet til 3-1 var på en stikning, hvor den 24-årige dansker udnyttede sin hurtighed. Med 12 mål i denne sæson er Yussuf Poulsen nummer 4 på Bundesligaens topscorerliste, hvor Frankfurts Luka Jovic topper med 14 mål.

Badminton. Mia Blichfeldt kunne ikke huske, hvor hun sidst havde lavet så mange fejl, men ikke desto mindre sikrede hun sejren, der sender Danmark i EM-finalen for mixede hold, der afvikles i Frederiksberghallen. Med 22-20, 21-10 over Gayle Mahulette bragte Mia Blichfeldt Danmark foran 3-0 mod Holland, hvilket afgjorde holdmatchen. Mthias Christiansen/Christianne Pedersen vandt i to sæt, mens Viktor Axelsen måtte bruge tre på at besejre Mark Caljouw 21-, 7, 8-21, 21-16. I finalen søndag klokken 14 er modstanderen Tyskland, der havde tabt 5-0 til Rusland i gruppespillet, men i semifinalen blev det en tysk 3-1-sejr. Danmark har vundet EM-guldet 11 af de seneste 12 gange. Det kiksede kun i 2013, da Tyskland vandt 3-0 over Danmark i finalen.

Tennis. Når Caroline Wozniacki i den kommende uge spiller sin første kamp siden nederlaget i Australian Open, bliver modstanderen i Dubai en tidligere grandslamvinder, den 34-årige australier Samantha Stosur, der vandt US Open i 2011, men nu er dumpet ned som nummer 73 på verdensranglisten, hvor Caroline Wozniacki er nummer 10. »Det har været lidt tungt at ligge syg i sengen og slappe af. Men det er det, der skal til en gang imellem, så jeg kunne komme mig over den sygdom. Jeg er helt sikkert mere frisk, end jeg var for nogle dage siden«, siger Wozniacki til TV2 Sport forud for det 14. møde med Stosur, som danskeren har en indbyrdes score på 8-5 mod.

Fodbold. Selv om Andreas Christensen har været frustreret over manglende spilletid i Chelsea, har den engelske storklub ikke villet slippe den 22-årige dansker. »Der var selvfølgelig en masse overvejelser, men da de gjorde det klart for mig, at der var brug for mig i klubben, så var det egentlig ikke så svært for mig at acceptere det. Jeg har været i klubben i mange år, og jeg elsker stadig at være der. Det er udelukkende på grund af spilletiden, at der er blevet sat gang i overvejelserne. Men jeg kigger fremad og er meget afklaret med situationen«, siger Andreas Christensen til bold.dk.

Fodbold. Bayern München var to gange bagud, men vandt alligevel fredagens Bundesligakamp mod Augsburg med 3-2. Kingsley Coman udlignede to gange, og efter 53 minutter blev David Alaba matchvinder. Kingsley Coman blev imidlertid ankelskadet i kampen og er dermed tvivl som til den kommende uges Champions League-udekamp mod Liverpool.

Fodbold. Paulo Dybala, Leonardo Bonucci og Cristiano Ronaldo scorede målene, da Juventus fredag vandt 3-0 over Frosinone i Serie A.

Fodbold. Watford blev som første hold klar til FA Cuppens kvartfinaler med en 1-0-sejr over Queens Park Rangers fra den næstbedste række. Etienne Capoue blev matchvinder sent i første halvleg.