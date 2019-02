Hårdt ramt Wozniacki tager endnu et fald på ranglisten

Kylian Mbappe matchvinder for PSG, der også fik en sejr på håndboldbanen via 11 danske scoringer,

Tennis. Caroline Wozniacki indledte året på 3. pladsen på verdensranglisten, men efter den tidlige exit ved Australian Open er hun uge for uge faldet tilbage. Mandag er danskeren nede som nummer 14, hvilket er den laveste placering i to år. Den 28-årige har dog mulighed for at spille sig frem i feltet igen, ved at nå langt i denne uges turnering i Dubai. Her spiller hun mandag eftermiddag kl. 16 mod schweizeren Stefanie Voegele.

Tennis. En del af årsagen til Caroline Wozniackis fald på ranglisten skyldes også, at hun har fået konstateret leddegigt. Det er hårdt både fysisk og mentalt, fortæller Wozniacki til TV2. »Energien er der ikke rigtig på samme måde, og man har ondt de fleste steder. Og så handler det bare om måske at tage en slapper og i stedet gøre nogle af de ting, man kan. Bare komme ud og få noget frisk luft og gå en tur og lave nogle andre ting«, siger hun til TV2.

Fodbold. Kylian Mbappe blev 1-0-matchvinder, da de franske mestre fra Paris SG fortsatte jagten på endnu en titel med at vinde 1-0 ude over St.-Etienne. Mbappe scorede kampens eneste mål, da han med vanlig effektivitet og elegance flugtede Dani Alves’ aflevering i kassen i 73. minut.

Håndbold. Mikkel Hansen scorede 8 gange, da han med sit Paris SG-hold sejrede 33-25 på hjemmebane i Champions League mod kroatiske Zagreb. Henrik Toft bidrog med 3 mål i sejren, der betyder, at PSG blot skal have 1 point i de sidste to kampe for at kvalificere sig direkte til kvartfinalerne.

Fodbold. Landsholdsanfører Simon Kjær blev taget ud efter 64 minutter af Sevillas udekamp mod Villarreal ved stillingen 0-2. Sevilla endte med at tabe 0-3.