Piotr Wozniacki: Grotesk at WTA ikke tillader vitaminer

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 08.00 Tennis: WTA fra Dubai 20.20 Ishockey: Aalborg-Esbjerg TV3+ 21.00 Fodbold: Liverpool-Bayern M. TV3 Sport 15.55 Fodbold: U19, Hertha Berlin-PSG 17.55Fodbold: U19, Chelsea-Monaco 21.00 Fodbold: Lyon-Barcelona 22.45 Tennis: Rio Open (m) TV3 Max 01.05 Ishockey: New Jersey-Pittsburgh Eurosport 1 17.15 Alpint: World Cup, parallelslalom Vis mere

Tennis: Caroline Wozniacki måtte mandag melde fra til WTA-turneringen i Dubai. Det er anden turnering i træk, som danskeren må melde afbud til på grund af en virus i kroppen. Ifølge Piotr Wozniacki sætter kvindernes tennisorganisation WTA forhindringer op, der gør det svært at få Caroline Wozniacki på højkant igen. »WTA har regler om, at spillerne ikke må tage eksempelvis vitaminer fra firmaer, der ikke sponsorerer WTA. Vi ved alle sammen godt, at C-vitamin kan hjælpe os med at blive raske, men med de regler, som de har, må de ikke tage det. Vi sidder nu som turister og venter på, at Caroline bliver rask og kan spille. Det er helt grotesk«, siger Piotr Wozniacki til TV2 Sport.

WTA er dog uforstående over for kritikken og skriver i et skrifteligt svar til TV2 Sport, at alle atleter, der er syge, kan blive evalueret og diagnosticeret medicinsk. »Baseret på kliniske resultater behandles hver atlet på passende måde i henhold til bedste lægepraksis«, står der i svaret. Caroline Wozniacki har ikke spillet en kamp, siden hun røg ud af 3. runde i Australian Open i januar. Wozniacki satser på at vende tilbage i kamp i USA. Her begynder den store turnering i Indian Wells i starten af marts, og to uger senere venter den lige så store turnering i Miami.

Fodbold: Det er bestemt ikke utænkeligt, at Manchester United ender i FA Cup-finalen, hvis mandskabet holder det nuværende niveau. Det siger holdets midlertidige manager, norske Ole Gunnar Solskjær, efter sejren i 5. runde over Chelsea. »Vi vil ende i finalen«, lyder det fra manageren. 2-0-sejren mandag aften var den seneste i en række af hårde udebanekampe, som United-mandskabet har trukket sig sejrrigt ud af. Nu venter Wolverhampton i kvartfinalen, igen på udebane. »Det bliver en hård kamp mod Wolves, men det virker til, at både vi og fansene kan lide de her udebanekampe. Det virkede ikke som en udebane med den støtte, vi havde bag målet«, siger Solskjær om Chelsea-opgøret.

Tennis: Det kan godt trætte en spiller både mentalt og fysisk at score den store succes, og sådan kan et resultat fra WTA-turneringen i Dubai godt tolkes. Belgiske Elise Mertens (seedet 16), der lidt overraskende vandt sidste uges turnering i Doha, kunne ikke stå distancen i 1. runde i Dubai, hvor den kinesiske kvalifikationsspiller sejrede i tre tætte sæt, 5-7, 6-4, 7-5. I næste runde skal Zhu møde den erfarne ukrainer Lesia Tsurenko. Blandt andre seedede tabere kan nævnes Julia Görges (13), Anastasija Sevastova (10) og Anett Kontaveit (15).

Fodbold: Borussia Dortmund har inviteret rivalen Bayern München tilbage i den tyske mesterskabskamp. Mandag aften spillede Dortmund uafgjort for tredje kamp i træk i Bundesligaen, da det kun blev til 0-0 ude mod Nürnberg, som ligger sidst i rækken. Dermed er afstanden ned til Bayern München på andenpladsen nu kun 3 point. I teorien kan Bayern overtage førstepladsen allerede i den kommende weekend. Dortmund havde Thomas Delaney i startopstillingen, men hverken danskeren ellers hans noget mere offensivt indstillede holdkammerater Mario Götze, Maximilian Philipp eller Jadon Sancho kunne få hul på Nürnberg.