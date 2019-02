Den sikre løsning Martin Retov bliver midlertidig cheftræner i Brøndby

Wozniacki-lejren brokker sig over WTA-regler, United-manager øjner pokalfinale, og Dortmunds føring over Bayern München i Bundesligaen skrumper igen.

Fodbold: Det bliver i første omgang Martin Retov, der overtager posten som cheftræner i Brøndby IF efter Alexander Zorniger, der blev fyret mandag. Det skriver klubben i en kortfattet fondsbørsmeddelelse. Brøndby har indgået en aftale med Retov indtil afslutningen af den igangværende sæson. Retov har været assisterende træner for Brøndbys førstehold siden 2017. Zorniger var cheftræner i Brøndby siden 2016. Han kommer til at indgå et tæt samarbejde med holdets anden assistenttræner Matthias Jaissle.

Sportsdirektør Ebbe Sand er tilfreds med den midlertidige løsning. »Både Martin Retov og Matthias Jaissle har gjort et rigtig godt arbejde som assistenter for Alexander Zorniger. Han valgte de to som assistenter, fordi de begge er professionelle og dygtige trænere, som kender spillertruppen indgående. Derfor er vi også trygge ved at overlade Superliga-truppen til Martin og Matthias frem til sommerpausen«, siger Ebbe Sand til Brøndbys hjemmeside.

Sportsdirektøren vil selv forsøge at komme tættere på klubbens spillere i den kommende periode. »Samtidig vil jeg selv i den kommende periode rykke endnu tættere på spillertruppen, end jeg plejer, ved blandt andet at være til stede til alle vores træninger, så Martin og Matthias får de bedste forudsætninger at arbejde ud fra«, siger Ebbe Sand.

Olympisk: Indonesien har givet et officielt bud på værtskabet for OL i 2032. Det bekræfter landets udenrigsministerium tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP. Indonesiens ambassadør i Schweiz, Muliaman Hadad, afleverede det officielle bud på værtskabet fra Indonesiens præsident, Joko Widodo, til Den Internationale Olympiske Komite (IOC) i Lausanne i et brev i sidste uge. »Det er det rigtige øjeblik til at vise Indonesiens kapacitet som et stort land«, siger Muliaman Hadad ifølge AFP. Indien har også vist interesse for værtskabet for OL i 2032, mens Syd- og Nordkorea har sagt, at de muligvis vil give et fælles bud på værtskabet. IOC vil annoncere værtskabet i 2025. Det næste OL bliver afholdt i Tokyo næste år, mens Paris er vært for OL i 2024, og Los Angeles er vært i 2028.

Tennis: Caroline Wozniacki måtte mandag melde fra til WTA-turneringen i Dubai. Det er anden turnering i træk, som danskeren må melde afbud til på grund af en virus i kroppen. Ifølge Piotr Wozniacki sætter kvindernes tennisorganisation WTA forhindringer op, der gør det svært at få Caroline Wozniacki på højkant igen. »WTA har regler om, at spillerne ikke må tage eksempelvis vitaminer fra firmaer, der ikke sponsorerer WTA. Vi ved alle sammen godt, at C-vitamin kan hjælpe os med at blive raske, men med de regler, som de har, må de ikke tage det. Vi sidder nu som turister og venter på, at Caroline bliver rask og kan spille. Det er helt grotesk«, siger Piotr Wozniacki til TV2 Sport.

WTA er dog uforstående over for kritikken og skriver i et skrifteligt svar til TV2 Sport, at alle atleter, der er syge, kan blive evalueret og diagnosticeret medicinsk. »Baseret på kliniske resultater behandles hver atlet på passende måde i henhold til bedste lægepraksis«, står der i svaret. Caroline Wozniacki har ikke spillet en kamp, siden hun røg ud af 3. runde i Australian Open i januar. Wozniacki satser på at vende tilbage i kamp i USA. Her begynder den store turnering i Indian Wells i starten af marts, og to uger senere venter den lige så store turnering i Miami.

Fodbold: FC Nordsjælland må undvære Martin Frese i hele foråret. Den 21-årige offensivspiller har pådraget sig en skade, som betyder, at han må bruge foråret til at genoptræne. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Håndbold: TTH Holstebro har skrevet kontrakt med den 25-årige målmand Ditte Vind. Det skriver klubben i en pressemeddelelse. Kontrakten løber i tre år og gælder fra sommer, hvor den 187 centimeter høje målmand skifter fra Aarhus United. Ditte Vind har tidligere vogtet målet for Odense og Nykøbing Falster.