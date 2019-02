Skadet Neymar brugte to dage på at græde

Direkte sport i tv Onsdag 20. februar TV2 Sport 8.00 Tennis: WTA fra Dubai 18.15 Atletik: World Indoor Tour 20.20 Håndbold: Nykøbing F.-Odense (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Atlético Madrid-Juventus TV3 Sport 14.00 Fodbold: U19, FC Midtjylland-Roma 16.00 Fodbold: U19, Montpellier-Benfica 21.00 Fodbold: Schalke 04-Manchester C. 22.45 Tennis: Rio Open (m) TV3 Max 19.00 Håndbold: RN Löwen – V. Kielce (m) 21.00 Fodbold: Paris SG-Montpellier 1.35 Ishockey: Detroit-Chicago Eurosport 1 12.15 Langrend: VM (k) 13.30 Langrend: VM (m) 15.00 Cykling: Vuelta a Andalucia 16.45 Cykling: Volta ao Algarve Vis mere

Fodbold. Paris SG’s superstjerne Neymar har været helt nede i kulkælderen efter han for et stykke tid siden fik konstateret et knoglebrud i den ene fod. »Jeg har brugt to dage derhjemme på bare at græde«, siger brasilianeren til Globo TV. Neymar er ramt af en skade i foden for anden gang på et år. Han regner med at være tilbage på banen i løbet af april.

Fodbold. At slippe af sted med uafgjort på udebane i en europæisk kamp er de fleste trænere glade for. Men Barcelona-bossen Ernesto Valverde er ikke helt tryg ved situationen efter 0-0 i Lyon i aftes i den første 1/8-finale i Champions League. »Jeg synes, at vi fortjente et bedre resultat og gjorde nok for at vinde kampen, men det var bare ikke vores aften... Vi er stærke på hjemmebane, men jeg kan ikke benægte, at 0-0 på udebane i den første kamp er et farligt resultat for os. Vi får virkelig brug for støtten fra vores fans, for det hele er åbent«, siger Barcelona-træneren ifølge uefa.com.

Fodbold. Mens Ernesto Valverde er en smule bekymret efter 0-0, er Liverpool-manager Jürgen Klopp tilfreds efter 0-0 hjemme mod Bayern München. »Vi holdt målet rent uden den store mand (Virgil van Dijk, red.). Mange havde regnet med, at det ikke kunne lade sig gøre. Forsvarsspillet var godt. Der var mange gode ting at tage med. Jeg er ikke helt på månen over præstationen, men jeg er fint tilfreds med kampen«, siger Klopp.

Skisport. VM i nordiske skidiscipliner bliver åbnet i Seefeld i Østrig i aften, men på det tidspunkt har fire danskere allerede været i aktion. Langrendsløberne Peter Marius Jensen, Joachim Rosboe, Jacob Rosboe og Tue Rømer tyvstarter onsdag eftermiddag med 10 kilometer i klassisk stil. Top-10 får adgang til at køre de egentlige VM-løb i de kommende knap to uger. »Det er et kvalifikationsløb for dem, som ikke er direkte kvalificerede. Her skal vi gå i top-10, hvis vi skal have noget at gøre i de rigtige konkurrencer ved VM«, siger Tue Rømer ifølge Ritzau til Danmarks Skiforbunds facebookside.

Badminton. Den topseedede mixeddouble Mathias Christiansen/Christinna Pedersen blev højest overraskende sendt ud af Spain Masters i 1. runde. Danskerne tabte med 14-21, 14-21 til en fransk konstellation.