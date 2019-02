Hvorfor holder Superligaen mon med Napoli og Plzen i aften?

Direkte sport i tv Torsdag 21. februar TV 2 Sport 11.55/14.25Langrend: VM, sprint 16.00 Tennis: WTA Dubai (k) 18.30 Basketball: Sverige-Danmark (m) 20.15 Håndbold: TTH Holste.-Aalborg (m) 4.30 Basketball: LA Lakers-Houston TV3 Sport 20.00 Dart: Premier League 23.30 Tennis: Rio Open (m) TV3 Max 19.00 Håndbold: Hannover-Berlin (m) 1.05 Ishockey: Toronto-Washington 6’eren 18.55 Fodbold: Arsenal-Bate Borisov 21.00 Fodbold: Chelsea-Malmö FF Eurosport 1 11.45/14.00 Langrend: VM, sprint 16.45 Cykling: Volta ao Algarve 19.45 Billard: World Snooker Vis mere

Fodbold. Dansk fodbold kan torsdag aften blive begavet i form af en ekstra plads i Champions League-kvalifikationen fra 2020. Det sker ifølge Ritzau, såfremt tjekkiske Viktoria Plzen og italienske Napoli i deres Europa League-returkampe formår at besejre og eliminere kroatiske Dinamo Zagreb og FC Zürich fra Schweiz. Sker det, bevarer Danmark den 15. plads på ranglisten, der giver mulighed for CL-kvalifikation til det hold, der slutter som nummer 2 i Superligaen i sæsonen 2019/2020. Forza Napoli, pevnost Viktoria Plzen.

Fodbold. Atlético Madrid arbejdede stenhårdt for sejren på 2-0 i aftes i det første 1/8-finalemøde med Juventus i Champions League. Det giver tro på tingene, lyder det fra Atlético-keeper Jan Oblak. »Resultatet er godt, men det er ikke overstået endnu. Alle forsvarede godt. Vi gjorde det på banen, vi havde talt om i omklædningsrummet. Vi gjorde vores job, og derfor havde vi masser af chancer for at score«, siger Oblak ifølge uefa.com.

Fodbold. Manchester City fik med en 3-2-sejr på udebane mod Schalke i Tyskland også et glimrende udgangspunkt for avancement i Champions League. Tyskerne gjorde dog en pæn figur, siger den tidligere Schalke-spiller Leroy Sané, der kom på banen i 2. halvleg og hamrede et frispark direkte i kassen til 2-2. »Det betyder meget. Jeg var lidt ked af det på Schalkes vegne, for der var en fantastisk stemning, som der altid er. Schalke gjorde det rigtig godt, og deres defensiv gjorde det svært for os«, siger Sané ifølge BBC.

Fodbold. Selv om den tyske træner Alexander Zorniger er fortid o Brøndby, hvor han er blevet erstattet af Martin Retov, forsikrer flere af klubbens mange tyske spillere, at de vil blive i klubben. »Vi er professionelle her, og jeg spiller for en stor klub - en topklub i Danmark - så selvfølgelig kan jeg forestille mig at spille her uden Zorniger«, siger Domenik Kaiser til Ritzau. Anfører Benedikt Röcker supplerer: »Først og fremmest er jeg her, fordi jeg spiller for Brøndby, og jeg gør det med mit hjerte og også for mig selv.- Jeg tror ikke, at det på den måde har en indflydelse på os tyskere. Det er jo sådan, gamet er. Vi er som spillere nødt til at se fremad nu«.

Fodbold. Liverpool fik kun 0-0 i det første møde med Bayern München i Champions League og for angriberen Sadio Mane var det i det hele taget en ubehagelig aften. En tyv begik nemlig indbrud i senegaleserens hjem under opgøret, beretter BBC. Tyven tog blandt andet ure og mobiltelefoner med sig.

Fodbold. Fredag er Nicklas Bendtner færdig med at afsone sin straf med fodlænke i København og kan vende tilbage til sin norske klub Rosenborg. Cheftræner Eirik Horneland er fortrøstningsfuld, da Bendtner har selvtrænet i København. »Han kommer tilbage i god fysisk tilstand, men han skal få fodboldbevægelserne ind igen… Han skal slet og ret se at komme i fodboldstøvlerne. Vi må dosere træningen, så han kan holde til det. Mange af de andre er på et andet niveau, når det handler om det fodboldfysiske«, siger træneren ifølge Ritzau til NTB. Rosenborg indleder ligasæsonen om fire uger.