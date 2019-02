USA's største baskettalent flækker en sko og bliver skadet

Direkte sport i tv Fredag 22. februar TV 2 Sport 10.25 Nordisk komb.: VM - skihop 14.00 Tennis: WTA Dubai (k) 19.20 Ishockey: Rungsted-SøE 1.00Basketball: Toronto-San Ant. TV3 Sport 19.00 Fodbold: AaB-SønderjyskE 21.45 Tennis: Rio Open (m) TV3 Max 20.45 Fodbold: West Ham-Fulham 1.05 Ishockey: Ottawa-Columbus Eurosport 1 10.00 Nordisk komb.: VM - skihop 12.45 Alpint: WC - komb. slalom (m) 14.00 Skihop: VM - kvalifikation 15.45 Nordisk komb: VM - langrend 19.45 Billard: World Snooker 5.00Superbike: Australiens GP Vis mere

Basketball. Sko-giganten Nike fik elendig reklame for sine produkter, da amerikansk basketballs største talent, Zion Williamson, natten til torsdag kom til skade i et universitetsopgør mellem Duke og North Carolina. Duke-spillerens Niko-sko gik itu, da Williamson - 2,01 meter og 129 kilo - i let løb var i færd med at aflevere og han pådrog sig derved en mindre forstrækning. Nike har undskyldt og ønsker 18-årige Zion Williamson god bedring. Zion Williamson, der regnes som sin generations bedste overhovedet, er favorit til at blive valgt som første spiller, når den professionelle NBA-liga i juni afholder deres årlige draft, hvor de tilknytter nye spillere.

Tennis. Tredje runde blev endestation for talentet Holger Rune ved den stærkt besatte juniorturnering i Porto Alegre, Brasilien. USA’s Martin Damm vandt opgøret 6-3, 6-4, og dermed blev Runes facit det samme som i den foregående turnering i Criciúma. Her tabte den 15-årige dansker til en anden amerikaner, 16-årige Toby Kodat, som er videre til kvartfinalen i Porto Alegre efter at have besejret den topseedede spanier Nicolas Alvarez Navona.

Ishockey. Lars Eller trak det længste strå i den direkte danskerduel i NHL mod målmand Frederik Andersen. Stanley Cup-vinder Lars Eller assisterede ved to Washington-scoringer i deres 3-2-sejr mod Toronto.

Fodbold. Superligaen kan stadig få to pladser i Champions League-kvalifikationen i sæsonen 2020/2021, men kroatiske Dinamo Zagreb skal for alt i verden stoppes. Dinamo-holdet slog torsdag tjekkiske Plzen 3-0 og er videre blandt de sidste 16 hold i Europa League. Det betyder, at bare et point til Zagreb i de kommende to 1/8-finalekampe vil sende Kroatien forbi Danmark i koefficientregnskabet, og den ekstra plads i CL-kvalifikationen fra 20/21-sæsonen vil derfor tilfalde den forudgående sæsons vicemestre i Kroatiens bedste række. Der trækkes lod i eftermiddag.

Cykling. Den britiske Sky-rytter Ben Swift er ude på ubestemt tid. Swift kom styrtede tidligere på ugen udner en træningstur med Tour de France-kongen Geraint Thomas og har turen i asfalten har kostet ham en sprængt milt.

Fodbold. Cardiff-manager Neil Warnock beretter, at klubben og den franske klub Nantes er nået til overensstemmelse omkring den sum på 127 millioner, der har været strid om i forbindelse med den afdøde argentiner Emiliano Salas skifte fra Nantes til Premier League. Warnock beklager samtidigt, at penegstriden skyggede for Salas minde. »Den måde, det blev håndteret på, var ikke god. Der blev sagt ting, der set i bakspejlet ikke skulle være sagt«, lyder det fra Warnock.