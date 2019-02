FC Nordsjælland har fundet Kasper Hjulmands afløser

Direkte sport i tv Tirsdag TV 2 Sport 13.25 Langrend: VM – 10 km (k) 16.20 Skihop: VM-kvalifikation (k) 19.30 Håndbold: Lemvig/Thyborøn-TTH Holstebro (m) 2.00 Basketball: Toronto-Boston TV3 Sport 6.00 Tennis: Abierto Mexicano (m) 11.00/16.00 Tennis: Dubai ATP (m) 23.00 Tennis: Abierto Mexicano (m) TV3 Max 21.00 Fodbold: Newcastle-Burnley 1.05 Ishockey: Washington-Ottawa Canal 9 18.30 E-sport: Randers FC-Esbjerg fB 19.45 E-sport: Brøndby IF-Vejle Boldklub Eurosport 1 9.30 Alpint: Junior-VM – slalom (m) 13.00 Alpint: Junior-VM – slalom (m) 14.30 Langrend: VM – 10 km klassisk (k) 16.15 Skihop: VM Vis mere

Fodbold. Når Kasper Hjulmand efter denne sæson forlader FC Nordsjælland bliver han afløst af en cheftræner fra klubbens egne rækker. 55-årige Flemming Pedersen har været ansat i mange forskellige funktioner i FC Nordsjælland, senest som tenisk direktør, men han har også arbejdet i Mainz og Brentford. »Ingen har haft et større fingeraftryk på måden, vi gør tingene på i FCN, og ingen har større overblik og viden om alt, hvad der laves omkring vores akademier og Superligahold. Han er en af landets absolut største og mest innovative fodboldhjerner, og vi er meget glade for, at Flemming har lyst til at løfte den store opgave«, siger sportschef Carsten V. Jensen til FC Nordsjællands hjemmeside.

Officielt: FC Nordsjælland henter ny cheftræner i egne rækker #sldk https://t.co/oTlPPemkxw — tipsbladet.dk (@tipsbladet) February 26, 2019

Fodbold. Mandag aften måtte en svensk pokalkamp mellem IFK Göteborg og Gais afbrydes, da tilskuere begyndte at skyde fyrværkeri af ind mod banen. Kampen bliver genoptaget i dag, men uden Gais-målmanden Marko Johansson, der klagede over ringen for ørerne og ondt hovedet ovenpå oplevelsen.

Fodbold. EU-domstolen har underkendt EU-konkurrencekommisær Margrethe Vestagers afgørelse fra 2016 om, at fire spanske fodboldklubber har modtaget ulovlig statsstøtte. Sagen drejer sig om FC Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao og Atletico Osasuna, men EU-domstolens afgørelse siger, at »EU Kommissionen har fejlet i dens vurdering af sagens fakta«.

Fodbold. Både Chelseamanager Maurizio Sarri og målmanden Kepa Arrizabalaga har afvist, at der skulle have været uenig under søndagens ligacupfinale mod Manchester City, men ikke desto mindre er den spanske målmand blevet idømt en bøde på en uges løn for at have nægtet at lade sig udskifte. »Kepa og jeg har talt om hændelsen. Det var en god snak. Der var en misforståelse, men han har indset, at han lavede en stor fejl med måden, han reagerede«, forklarer Maurizio Sarri til klubbens hjemmeside. Kepa Arrizabalaga siger samme sted, at han har undskyldt personligt til Sarri og til reservemålmanden Willy Caballero, der stod klar til at komme på banen, og til sine andre holdkammerater.

Basketball. LeBron James var skuffet, da den 34-årige NBA-stjerne havde nået endnu en milepæl. Los Angeles Lakers tabte nemlig 110-105 til Memphis Grizzlies, men med sin 11 assister i kampen nåede LeBron James op på i alt 8.535 i karrieren. Dermed er han den første i NBA’s historie, der optråder i top-10 på både topscorliste, hvor han er nummer 5 med 32.162 point, og assistlisten, hvor han er nummer 10.

Håndbold. Den tidligere Champions League-vinder Larvik HK er gået i betalingsstandsning. Det meddeler den norske klub, der har danskeren Lene Rantala som cheftræner, på sin hjemmeside. »Over tid har klubben ikke haft succes med sit indtægtsskabende arbejde. Det har medført en svært presset likviditetssituation, som gør, at vi nu indfører øjeblikkelig betalingsstandsning. Vi arbejder på en plan for at videreføre klubben. Det kræver desværre disse tiltag«, siger daglig leder Pål Albertsen.

Fodbold. Neymar har siden uden for med en skade siden 23. januar, men ifølge Paris SG-træneer Thomas Tuchel er brasilianeren spilleklar i løbet af næste uge og dermed i spil til en eventuel kvartfinale i Champions League, hvor PSG på hjemmebane skal forsvare en 2-0-føring mod Manchester United.

Fodbold. En udligning i 89. minut af forsvarsspilleren Willi Orban sikrede RB Leipzig det ene point via 1-1 mod Hoffenheim i mandagens Bundesligakamp. Yussuf Poulsen spillede hele kampen for hjemmeholdet, der missede chancen for at snuppe tredjepladsen fra Borussia Mönchengladbach.

Håndbold. Nordsjælland holdt liv i håbet om at klemme sig ind blandt de otte hold i slutspillet, da mandagens udekamp gav sejr på 27-24 over bundholdet TMS Ringsted. Med fire runder tuilbage er Nordsjælland på 10.-pladsen 2 point efter Ribe-Esbjerg og 1 efter Sønderjyske i den tætte duel om den sidste plads i slutspillet.