Knæskade koster profil en pause på 10 måneder

Et halvt United-hold er ude med skader, Dallas-spiller igen knaldet for doping, danske mål i NHL.

Direkte sport i tv Onsdag 27. februar TV 2 Sport 13.55 Langrend: VM - 15 km (m) 16.10 Skihop: VM - lille bakke (k) 18.00 Banecykling: VM 20.30 Håndbold: Skanderborg-Skjern (m) 01.30 Basketball: Miami-Golden State TV3+ 19.00 Fodbold: OB-Esbjerg TV3 Sport 06.00Tennis: Abierto Mexicano (m) 11.00/16.00 Tennis: Dubai ATP (m) 20.45 Fodbold: Feyenoord-Ajax 23.00 Tennis: Abierto Mexicano (m) TV3 Max 19.00 Håndbold: Flensburg-Nantes (m) 01.05 Ishockey: Toronto-Edmonton 6’eren 21.00 Fodbold: Chelsea-Tottenham Canal 9 18.30 E-sport: FC Midtjylland-Esbjerg 19.45 E-sport: F.C. København-Vejle Eurosport 1 13.30 Langrend: VM - 15 km klassisk (m) 15.45 Skihop: VM (k) Vis mere

Håndbold. Det suveræne tophold i kvindernes liga, ubesejrede Odense, må i titeljagten undvære mandskabets største profil. Landsholdsspiller Mette Tranborg kom til skade i søndagens Champions League-kamp mod Brest fra Frankrig, og diagnosen er en af de helt tunge. 23-årige Tranborg har revet korsbåndet over i det ene knæ. Nu venter en pause på ca. 10 måneder. »Jeg er utrolig ked af det på Mettes vegne. Det er et stort tab for holdet - både på og uden for banen«, siger Odense-træner Jan Pytlick. Landstræner Klavs Bruun Jørgensen regner heller ikke med, at han har Tranborg til rådighed til VM i december.

Fodbold. Den nye manager Ole Gunnar Solskjær har transformeret Manchester United på meget kort tid. Men det hele er ikke bare feel good. For bag den fornemme pointstime med 26 af 30 mulige point i Premier League ligger der blandt andet stenhård fysisk træning, som nu er begyndt at koste på skadeskontoen. Senest måtte tre spillere forlade banen i 1. halvleg mod Liverpool i søndags. »Hvornår laver du den forandring, der skal til? Venter du indtil forsæsonen og regner med, at du kan lave resultater uden at bede dem om at løbe? Eller starter du med det samme og viser dem, hvad det kræver i intensitet, og hvordan du vil have dem til at spille?«, spørger Solskjær retorisk ifølge AFP. Manchester United møder i aften Crystal Palace - og det sker med sikkerhed uden de tre midtbanespillere, der måtte udskiftes mod Liverpool - Juan Mata, Ander Herrera og Jesse Lingaard. Forsvarsspilleren Phil Jones er syg og Anthony Martial er ikke klar endnu. Angriberen Marcus Rashford er endvidere meldt tvivlsom.

Amerikansk fodbold. Dallas Cowboys’ defensive end Randy Gregory er for fjerde gang I karrieren gået I NFL’s dopingfælde o ger udelukket på ubestemt tid. Det er kun 7 måneder siden, den 26-årige kom tilbage efter en dopingkarantæne.

Ishockey. Både Lars Eller og Oliver Bjorkstrand kom på måltavlen i natten NHL-kampe. Eller scorede i Washingtons 7-2-sejr over Ottawa, mens Bjorkstrand fik reduceret til 1-3 i Columbus’ 2-5-nedtur mod Pittsburgh.

Fodbold. Paris Saint-Germain er klar til semifinalerne i den franske pokalturnering efter 3-0 hjemme mod Dijon. Angel Di Maria scorede to gange i første halvleg, inden Thomas Meunier var på pletten efter pausen.

Fodbold. Andreas Cornelius skal have ny træner i Bordeaux. Ricardo Gomes er blevet fyret efter en periode med blot en sejr i seks kampe. Det er anden gang i denne sæson, klubben skal have ny træner.