Operation åreladning: Lokale helte taget på fersk gerning, da de var i færd med at bloddope sig

To østrigere er i politiets varetægt for at have bloddopet sig under ski-VM.

VM i de nordiske skidiscipliner rystes i disse timer godt igennem af en stor dopingskandale.

Fra Seefeld i Østrig, hvor der siden sidste uge har været VM, melder adskillige medier, at to østrigske løbere er blevet taget med af politiet. Dominik Baldauf og Max Hauke, der forleden blev nummer 6 i VM’s holdsprint, er ifølge den østrigske avis Kronen Zeitung blevet taget på fersk gerning, da de i timerne op til dagens 15 km-udfordring var ved at udføre bloddoping.

Ledere fra det østrigske langrendslandshold bekræfter overfor den østrigske tv-station ORF og avisen Der Standard, at de to østrigske atleter, der som flere andre østrigske løbere er ansatte i det østrigske politi (!), befinder sig i kollegaernes politiets varetægt.

Den norske langrendstræner Trond Nystad, der arbejder som koordinator i langrendsafdelingen i Det Østrigske Skiforbund (ÖSV) siger til ORF, at sagen bør gøre alle omkring holdet kede af det.

»Man føler sig taget ved røven«, siger han og fortsætter:

»Vi arbejder nat og dag på at blive succesfulde og sende stærke ski i konkurrence. Jeg troede helt ærligt, at folk havde lært noget af fortiden«, siger Nystad – måske med henvisning til den skandale, østrigerne var ophavsmænd til under vinter-OL i Torino i 2006, hvor en stor razzia sluttede med at den østrigske landstræner tog flugten fra myndighederne og til sidst kørte galt i sin bil.

»Jeg håber, de har nosser til at tilstå«, siger Nystad.

Også aktion i Tyskland

Fra den tyske tv-station ARD og dopingeksperten Hajo Seppelt, der i sin tid afslørede den russiske statsdoping, forlyder det, at sagen også trækker tråde til Tyskland. En sportsmedicinsklinik i byen Erfurt er således blevet endevendt af tysk politi og myndighederne i Østrig, der har givet den koordinerede indsats navnet ’Opretaion Aderlass’ - operation åreladning - der er rettet mod et internationalt dopingnetværk. »Organiseret kriminalitet«, som unavngivne efterforskere udtrykker det overfor Kronen Zeitung og ARD.

I alt er 9 personer blevet anholdt og 16 adresser ransaget, meddeler Bundeskriminalamt under Østrigs indenrigsministerium.

Razzia in Erfurt: Praxis eines Sportmediziners im Ortsteil Rieth betroffen. Etliche Zollbeamte vor Ort. Praxis offensichtlich länger observiert. Arzt mit Verbindungen in den Hochleistungssport. Der Verdacht: auch mit Kontakten in den Nordischen Skisport. — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 27. februar 2019

En læge, Mark Schmidt, med tidligere ansættelse på det store tyske cykelhold Gerolsteiner spiller en større rolle i sagen og er blandt de anholdte. Gerolsteiner-holdet lukkede i 2008 efter massive dopingproblemer.

Mark Schmidt er som leder af dopingnetværket ifølge Østrigs indenrigsministerium under mistanke for at have hjulpet elitesportsfolk med at bloddope sig.

To atleter fra Estland og en fra Kasakhstan er angiveligt også gået i dopingfælden. En af de estiske løbere, der er taget med af politiet, kan være Andreas Veerpalu. Den 24-årige var i hvert fald strøget af startlisten, da dagens VM-afgørelse over 15 km blev indledt med politibetjente gående omkring i startområdet.

Også stjernen Alexey Poltoranin fra Kasakhstan var fraværende, da han skulle starte som 40 i eftermiddagens løb. Andreas Veerpalu og Alexey Poltoranin, der har to gange VM-bronze i 2013 på sin rekordlist, bindes sammen af Andrus Veerpalu. Han er far til Andreas Veerpalu og træner for Alexey Poltoranin. Andrus Veerpalu er dobbelt OL-guldvinder fra 2002 og 2006 på 15 km klassisk og har tillige VM-titler på 15 km klassisk og 30 km klassisk på cv’et.

Kan ryge i fængsel

Doping betragtes i østrigsk lovgivning som alvorligt bedrag og kan i yderste konsekvens straffes med op til 10 års fængsel.

Efterforskningsmyndighederne i Østrig har varslet efter pressemøde torsdag eftermiddag.

VM i de nordiske skidiscipliner har tidligere udviklet sig til rene farcer. Ikke mindst i 2001 i Lahti, da de finske værter nærmest måtte gemme sig, da seks af deres topnavne gik i dopingfælden. Det ligner et nyt mareridt for værtsnationen i 2019.