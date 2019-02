Dramatisk dansk VM-dag: Medaljehåb udsat for voldsomt styrt, mens 4 km holdet med nød og næppe redder sig i bronzefinale

På en bevæget premieredag ved verdensmesterskaberne i banecykling, hvor følelsesskalaen i den danske lejr udsattes for eksplosive udsving, mundede aktiviteterne på velodromen i Warszawa-forstaden Pruszków ud i en ubestemmelig cocktail af glæde og bekymring på de rød-hvide aktørers vegne.

4 km forfølgelsesholdet kvalificerede sig med nød og næppe til at møde Canada i opgøret om bronze torsdag aften, mens Amalie Dideriksen måtte en tur på hospitalet til et nærmere lægetjek efter at have været involveret i et voldsomt massestyrt i finalen på det 10 km – 40 omgange – lange scratchrace, hvor hun ellers havde en bronzemedalje fra sidste år at forsvare.

Det var midt i den vildt hektiske fight om positionerne med 2 omgange tilbage, at der i opløbssvinget blev så trangt i feltet, at det, der mest af alt kom til at ligne en massakre, var uundgåelig. Cykler og ryttere fløj gennem luften, og blandt de uheldige, der i nogle minutter blev liggende på fortovet neden for banelegemet, var Amalie Dideriksen.

Tog på hospitalet for en sikkerheds skyld

Efter at have sundet sig kunne den 22-årige dansker sætte sig på cyklen og trille hen mod passagen ned til inderkredsen.

Det var imidlertid tydeligt, at hun ikke havde det godt, og hun måtte da også efter at have siddet lidt i den danske boks have assistance af lægerne, så hun i hvert fald delvis kunne komme til hægterne igen.

For en sikkerheds skyld valgte den danske ledelse at sende Amalie Dideriksen ledsaget af assisterende landstræner Martin Lollesgaard en tur på hospitalet til nærmere undersøgelse, da Danmarks bedste kvindelige cykelrytter blev ved med at føle sig sløj og forslået.

Det store spørgsmål er nu, hvilken indflydelsen den sindsoprivende hændelse får på Amalie Dideriksens videre VM-deltagelse. Efter planen skal hun starte i omnium fredag og i parløb med Julie Leth på lørdag, mens torsdagen er hviledag for hende.

Her vil det så vise sig, om hun er i stand til at påtage sig opgaverne, eller der bliver brug for Trine Schmidt, som indtil videre har pointløbet på søndag at koncentrere sig om.

I øvrigt vandtes scratchløbet af enlænderen Elinor Barker foran den hollandske storfavorit og sidste års vinder Kirsten Wild - hun var fuldstændig uforskyldt årsag til styrtet, fordi alle kæmpede for at sidde på hjul af hende - og belgieren Jolien D’Hoore.

Skiftede ud til mødet med Storbritannien

Efter tredjepladsen i den indledende tidskørsel havde landstræner Casper Jørgensen til aftenens opgør mod Storbritannien valgt at anvende Niklas Larsen på 4 km forfølgelsesholdet i stedet for Julius Johansen i matchen mod de britiske verdensmestre.

Det gav imidlertid ikke det ønskede udbytte, for efter at Danmark havde lagt stærkest ud, kneb det gevaldigt mod slutningen, og det blev da også til et klart nederlag, idet briterne noteredes for 3.51.635 minutter, mens Danmark med 3.55.602 var omkring halvandet sekund langsommere end tidligere på dagen.

Dermed truede et dansk exit inden de afgørende opgør om medaljerne.

Af de otte nationer, der var gået videre til første runde, havde Canada allerede overtrumfet danskerne med 3.54.670 minutter, og eftersom Australien og New Zealand skulle i ilden umiddelbart efter Danmark-Storbritannien, pegede meget frem mod, at Danmark ville komme til at nøjes med en skuffende femteplads.