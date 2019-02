Reals træner forbander de brændte chancer for Barcelona

Fodbold. Brændte chancer spillede en væsentlig rolle, da Real Madrid tabte 3-0 i pokalsemifinalen til Barcelona onsdag aften, siger Real-træneren Santiago Solari. »Fodbold handler også om, hvor klinisk du er. Og selv om vi var engagerede og spillede med energi, udnyttede vi ikke vores chancer. Vi faldt med ære, men det er svært at tale om retfærdighed eller uretfærdighed i fodbold. De scorede på deres første forsøg, mens deres andet mål var et selvmål. Samtidig kunne vi ikke score på vores forsøg. Der er ikke mere at tilføje. Vi gav alt, hvad vi havde, og vi spillede med hjertet og var kreative. Men vi går triste hjem, fordi vi ikke skal spille finale«, siger Solari om det samlede 4-1-nederlag til Barcelona, der er i pokalfinalen for sjette år i træk. Barcelona scorede tre gange mellem 50. og 73. minut, første Luis Suarez, så et selvmål af Raphael Varane og så Suarez på et straffespark begået mod ham selv.

Direkte sport i tv Torsdag TV 2 Sport 10.55/15.10 Nordisk kombineret: VM 12.55 Langrend: VM, stafet (k) 16.25 Skihop: VM, lille bakke, kval. 18.25 Banecykling: VM 3.30 Basketball: Oklahoma-Philadelphia TV3+ 19.00 Fodbold: Vendsyssel-Brøndby TV3 Sport 12.00 Tennis: Dubai Championship (m) 20.00 Dart: Premier League 00.00 Tennis: Abierto Mexicano (m) TV3 Max 19.00 Håndbold: Melsungen-Kiel (m) 1.05 Ishockey: NY Islanders-Toronto Eurosport 1 10.30/14.45 Nordisk kombineret: VM 12.30 Langrend: VM, stafet (k) 16.00 Skihop: VM, lille bakke, kval. Vis mere

Fodbold. Vinderen har altid ret, så Chelsea-manager Maurizio Sarri var tilfreds med sin beslutning om at sætte den meget omtalte førstemålmand Kepa Arrizabalaga på bænken i Premier League-kampen mod Tottenham, som gav en vigtig 2-0-sejr. »Jeg mener, at det var den rigtige beslutning. Kepa traf den forkerte beslutning. Når man er ung, begår man fejl. Men man er nødt til at forstå sine fejl«, siger Maurizio Sarri om episoden i søndags, da den spanske målmand nægtede at lade sig udskifte under ligacupfinalen mod Manchester City.

Fodbold. 1992-europamesteren Flemming Povlsen er af DBU blevet udnævnt som ambassadør som EM-slutrunden i 2020, hvor Parken i København skal været vært for fire kampe. »Jeg skal være med til at gøre opmærksom på, hvor stor en betydning det har for DBU og Danmark, at vi er med til at arrangere sådan en event«, siger 52-årige Flemming Povlsen i Ritzau.