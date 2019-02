Svensk sprinter bryder igen den norske dominans

Skiløb. Sverige fik for anden gang brudt den norske dominans i langrendsdisciplinerne ved VM i Seefeld, da kvindernes 4 x 5 km stafet endte i et spurtopgør, hvor Stina Nilsson med en stærk finish afviste Therese Johaug. Norge og Sverige havde fulgtes ad gennem de første to ture, men på den tredje skaffede Chalotte Kalla Sverige et forspring på 19 sekunder ved at løbe fra Astrid Jakobsen. Det hul lukkede Johaug i løbet af 4 km på den sidste tur, men det havde kostet så mange kræfter, at Stina Nilssons evner som sprinter ikke kunne udfordres, og så vandt svenskeren sin anden guldmedalje ved stævnet, efter at have vundet holdsprinten sammen med Maja Dahlqvist. Rusland vandt bronzen.

Fodbold. Brændte chancer spillede en væsentlig rolle, da Real Madrid tabte 3-0 i pokalsemifinalen til Barcelona onsdag aften, siger Real-træneren Santiago Solari. »Fodbold handler også om, hvor klinisk du er. Og selv om vi var engagerede og spillede med energi, udnyttede vi ikke vores chancer. Vi faldt med ære, men det er svært at tale om retfærdighed eller uretfærdighed i fodbold. De scorede på deres første forsøg, mens deres andet mål var et selvmål. Samtidig kunne vi ikke score på vores forsøg. Der er ikke mere at tilføje. Vi gav alt, hvad vi havde, og vi spillede med hjertet og var kreative. Men vi går triste hjem, fordi vi ikke skal spille finale«, siger Solari om det samlede 4-1-nederlag til Barcelona, der er i pokalfinalen for sjette år i træk. Barcelona scorede tre gange mellem 50. og 73. minut, første Luis Suarez, så et selvmål af Raphael Varane og så Suarez på et straffespark begået mod ham selv.

Fodbold. Viktor Fischer spillede 1. halvleg, da FCK i tirsdags tabte 6-0 til FC Nordsjælland i Reserveligaen, og ifølge Ståle Solbakken er Viktor Fischer klar til at gøre comeback i Superligaen, hvor han senest spillede 28. oktober. »Viktor har trænet fuldt med noget tid nu, og han spillede reserveholdskamp i tirsdags mod FC Nordsjælland uden problemer. Så vi tager ham med i truppen til søndagens opgør mod Vejle, og så må vi se, om han kommer i kamp«, siger FCK-træneren til klubbens hjemmeside.

Håndbold. Uden den netop korsbåndsskadede Mette Tranborg tabte Odense United onsdag aften for første gang i denne sæson en ligakamp, da Aarhus United vandt 27-24. Odense skal derfor finde en erstatning, da klubben på grund af Maja Jakobsens graviditet står uden venstrehåndede bagspillere. »Mette Tranborg fylder rigtig meget på vores hold. Hun har spillet næsten fuld tid i alle kampe og har stor betydning i både forsvar og angreb. Så det er en meget vigtig spiller, vi mister«, siger Jan Pytlick om savnet af landsholdsspilleren, der forventes ude resten af året.

Tennis. Trods tre matchbolde tabte Rafael Nadal i anden runde af ATP-turneringen i Acapulco til australieren Nick Kyrgios, der er nummer 72 på verdensranglisten. Kyrgios vandt 3-6, 7-6 (7-2), 7-6 (8-6) i en tre timer lang kamp, hvor Nadal førte 6-3 i tredje sæts tiebreak, men derefter tabte de næste 5 point i træk. Kyrgios møder schweizeren Stan Wawrinka i kvartfinalen.

Fodbold. Vinderen har altid ret, så Chelsea-manager Maurizio Sarri var tilfreds med sin beslutning om at sætte den meget omtalte førstemålmand Kepa Arrizabalaga på bænken i Premier League-kampen mod Tottenham, som gav en vigtig 2-0-sejr. »Jeg mener, at det var den rigtige beslutning. Kepa traf den forkerte beslutning. Når man er ung, begår man fejl. Men man er nødt til at forstå sine fejl«, siger Maurizio Sarri om episoden i søndags, da den spanske målmand nægtede at lade sig udskifte under ligacupfinalen mod Manchester City.

Fodbold. 1992-europamesteren Flemming Povlsen er af DBU blevet udnævnt som ambassadør som EM-slutrunden i 2020, hvor Parken i København skal været vært for fire kampe. »Jeg skal være med til at gøre opmærksom på, hvor stor en betydning det har for DBU og Danmark, at vi er med til at arrangere sådan en event«, siger 52-årige Flemming Povlsen i Ritzau.