Voldsom skuffelse i Vendsyssel over dommerstanden

Direkte sport i tv Fredag 1. marts DR3 10.55/19.55 Atletik: EM indendørs TV 2 Sport 13.10 Langrend: VM - stafet (m) 15.55 Skihop: VM - lille bakke 18.25 Banecykling: VM 4.30 Basketball: LA Lakers-Milwaukee TV3 Sport 6.00 Tennis: Abierto Mexicano (m) 14.00 Tennis: Dubai ATP (m) 19.00 Fodbold: AaB-Hobro 1.00/5.00 Tennis: Abierto Mex. (m) TV3 Max 20.30 Fodbold: Augsburg-Dortmund 1.05 Ishockey: NY Islanders-Washington Eurosport 1 10.45 Alpint: World Cup, styrtløb (m) 12.45 Langrend: VM, stafet (m) 15.30 Skihop: VM Vis mere

Fodbold. Vendsyssels anfører, Alexander Juel Andersen, mener, at de danske topdommere skal have mere hjælp. Det siger han til TV3+ efter pokalnederlaget på 0-2 til Brøndby, hvor Vendsyssel fejlagtigt fik underkendt et mål for offside. »Jeg synes, at vi har fin ære af kampen - og vi får også lavet et mål, som på meget ærgerlig vis bliver annulleret. Dommerne ved godt, at den er forkert, men de kan ikke gøre noget ved den nu. De skal have noget mere hjælp, tror jeg«, siger Alexander Juel Andersen. Fejldommen kom efter 73 minutter, da hjemmeholdets Emmanuel Ogude modtog bolden i feltet og hamrede den i mål.

Cheftræner Jens Berthel Askou mener ligefrem, at Vendsyssel er offer for flere dommerfejl end andre hold. »Mange i fodbold-Danmark interesserer sig ikke for os i Vendsyssel FF, og om vi bliver ramt af en dommerfejl. Men begynder vi at brokke os alt for meget, bliver vi bare kaldt for hyklere«, siger Jens Berthel Askou til B.T.

Fodbold. AGF siger farvel til midtbanespiller Martin Spelmann, der har været ude i kulden på det seneste. Han har fået ophævet sin kontrakt og fortsætter i stedet i den norske klub Strømsgodset.

Håndbold. Team Esbjergs kvinder har fundet afløseren for Sandra Toft, og valget er faldet på Rikke Poulsen, der til sommer forlader Viborg HK. 32-årige Rikke Poulsen spiller sin sidste af fem sæsoner i Viborg HK færdig, inden hun skifter. Sandra Toft fortsætter karrieren i franske Brest Bretagne.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand scorede en enkelt gang for Columbus Blue Jackets, som vandt 4-3 over Philadelphia Flyers i NHL efter overtid. Bjorkstrand udlignede til 1-1 i første periode.

Badminton. Herredoublen Mathias Boe og Carsten Mogensen er snart fortid. Parret, der har OL- og VM-sølv på cv’et, splittes op. Mathias Boe skal i stedet danne par med Mads Conrad-Petersen, som gør comeback. Carsten Mogensen får Mads Pieler Kolding som ny makker. Det er ifølge Badminton Danmark (BD) Mads Conrad-Petersen og Mathias Boe, der har kontaktet forbundet for at indlede et samarbejde.

Doping. Tre af de fem langrendsløbere, der onsdag blev tilbageholdt af politiet under VM i Seefeld for bloddoping, er sat på fri fod igen. Østrigeren Max Hauke, der blev taget på fersk gerning med en nål i armen samt hans landsmand Dominik Baldauf og Kasakhstan-stjernen Aleksej Poltoranin har indrømmet bloddoping med sit eget blod og er sat på fri fod igen. Nu venter så efterspillet i form af de åbenlyse dopingkarantæner og retssager. civilretslige . Det oplyser den østrigske anklagemyndighed. Estlænderne Andreas Veerpalu og Karel Tammijärv var sent torsdag fortsat i myndighedernes varetægt.

Atletik. EM starter i dag i Glasgow og målsætningen for Dansk Atletik Forbunds seks atleter er en finaleplads og en medalje. »Jeg forventer, at det bliver et godt EM for os. Jeg synes, at de atleter og det hold, vi har med, har momentum lige nu. Jeg tror, de performer op til deres sæsonbedste og nogen af dem får måske også slået nogle personlige rekorder«, siger elitechef i Dansk Atletik Forbund, Bo Overgaard, ifølge Ritzau. Det er særligt 800 meter-løberen Andreas Bude, der er store forventninger til.

Fodbold. Det bliver Valencia med danske Daniel Wass i truppen, der skal spille spansk pokalfinale mod FC Barcelona. Valencia sejrede torsdag 1-0 mod Real Betis og gik dermed videre til slutkampen med 3-2 samlet. Finalen spilles 25. maj i Sevilla.