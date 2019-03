Danske kvinder erobrer VM-bronze i kaotisk parløb med vild afslutning

Danmarks anden medalje ved verdensmesterskaberne i banecykling er i hus, men først efter en højdramatisk afgørelse i kvindernes 30 km parløb, hvor Amalie Dideriksen og Julie Leth med sejr i den allersidste af de 12 spurter sikrede sig 10 point og hoppede op på bronzepladsen efter Holland og Australien.

Parløbet kom til at minde en hel del om Amalie Dideriksens pointløb i omniummatchen døgnet inden. Da satte den 22-årige dansker en flot offensiv ind, da der manglede syv runder, men det var for sent til at skaffe adgang til podiet, og udbyttet blev en for Amalie Dideriksen selv skuffende sjetteplads.

Men i parløbet var lykken i helt anden grad med de to unge danskere, selv om det udviklede sig til en kaotisk kappestrid.

Løbet afbrudt i flere minutter

Da der resterede 45 af de 120 omgage, blev løbet neutraliseret nogle minutter på grund af et uheld på banen, og på det tidspunkt så det sort ud for de danske muligheder, med blot 9 point på kontoen..

Det gjorde det også, da aktiviteterne blev genoptaget, for indledningsvis lå den danske duo langt bagude, mens rivalerne dystede om point.

Da der blev skabt samling, satte Dideriksen og Leth imidlertid alt på et bræt. De havde uden held forsøgt at angribe et par gange tidligere, men denne ultimative offensiv lykkedes - i hvert fald delvis.

Danmark strøg forbi Storbritannien og Italien

Det optimale udbytte havde naturligvis været at erobre en omgang og dermed score 20 point, hvilket ville have bragt parret højere op på podiet.

Men det mulige mål skulle vise sig at være at vinde de to spurter, som endnu var tilbage i løbet. Det lykkedes, mens feltet var totalt splittet over hele banen, og det indbragte de 15 point - dobbelt uddeling i sidste spurt - som sendte danskerne forbi Storbritannien og Italien op på podiet.

Hollænderne Kirsten Wild og Amy Pieters sejrede med 33 point, mens australierne Georgia Baker og Amy Cure nåede 31. Danmark sluttede på 24 fulgt af Storbritannien med 15 og Italien med 14 - de to nationer, som sad tilbage med Sorteper, da Dideriksen og Leth slog til.

Det var helt tydeligt, at niveauet her ved VM var væsentligt højere, end da danskerne imponerede med to sejre og en andenplads i de tre World Cup-afdelinger, de har deltaget i denne vinter.

Men de nåede lige på falderebet at bevise, at de kan hævde sig blandt de bedste i denne olympiske disciplin.