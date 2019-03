Italiener tager flyvende triumf i norske Kvitfjell

Alpint: Italieneren Dominik Paris vandt lørdagens World Cup-styrtløb i norske Kvitfjell. Paris kørte fremragende på den sidste del af pisten og henviste den World Cup-førende schweizer Beat Feuz til andenpladsen med en margin på 25 hundreddele. Østrigeren Vincent Kriechmayr blev nr. 3. Det norske hjemmepublikum fik ikke ret meget at juble over, da verdensmesteren Kjetil Jansrud blev bedste nordmand på en ottendeplads.

Golf: Joachim B. Hansen er en af de spillere ved Oman Open, som er kommet bedst igennem de svære vejrforhold med sandstorm trods en svær afslutning på anden runde, der blev spillet både fredag og lørdag. Han ligger efter to runder på en delt førsteplads sammen med tyskeren Maximillian Kiefer i fem slag under par. Efter dem følger et felt på fire spillere, som alle er et slag dårligere. Jeff Winther havde en jævn dag i Oman og sluttede ligesom i første runde i et enkelt slag over par. Han ligger på en delt 32.-plads.

Tennis: Den omstridte australier Nick Kyrgios bliver ved med at vinde ved ATP-turneringen i Acapulco, og i semifinalen natten til lørdag dansk tid gik det ud over en anden servekanon, amerikanske John Isner. Kyrgios, der tidligere i turneringen har besejret både Rafael Nadal og Stan Wawrinka, vandt 7-5, 5-7, 7-6 og skal i finalen op mod tyske Alexander Zverev, som i sin semifinale besejrede briten Cameron Norrie 7-6, 6-3.

Ishockey: Lørdag skulle de bedste hold fra grundspillet i Metal Ligaen vælge deres modstandere til årets kvartfinaler. Det meste gik som forventet. Rungsted var som grundspilsvinder førstevælger og tog ikke overraskende Herlev som sin modstander. Ligeså forventet var det, at Sønderjyske brugte sit andetvalg til at sætte en kvartfinaleserie op mod Rødovre, der blev nr. 7 i grundspillet. På papiret kunne det ligne en lille overraskelse, at Frederikshavn som tredjevælger pegede på Esbjerg, som på femtepladsen var fem point bedre end Herning. Men frederikshavnerne har haft et solidt overtag mod vestjyderne i sæsonen, hvor man har hentet 15 ud af 15 mulige point mod Esbjerg. Den sidste kvartfinale bliver dermed et revancheopgør fra sidste års DM-finale mellem mestrene Aalborg og Herning. Der bliver spillet bedst af syv kampe i kvartfinaleserierne.

Fodbold: Næstved Boldklub, som holder til i 1. division, får ikke lov til at gøre brug af spillerne Jeppe Illum og Tobias Arndal, som man har lejet i henholdsvis Vendsyssel og Horsens for den kommende halvsæson. Det slog Fodboldens Disciplinærinstans lørdag fast. Årsagen er, at Næstved for sent anmodede om spillercertifikaterne for de to spillere i vinterens transfervindue. Afgørelsen fra disciplinærinstansen er en stadfæstelse af afgørelsen fra Divisionsforeningen.