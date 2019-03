Johaug knuser konkurrenter og sætter rekord for Norge

Langrend: Som ventet vandt norske Therese Johaug lørdag guld på 30 kilometer-distancen i fri stil ved VM i østrigske Seefeld. Og der var slet intet at rafle om, da den 30-årige Johaug snuppede karrierens tiende VM-guldmedalje. Johaug stak af allerede på første omgang og øgede støt sit forspring, så det var oppe at snuse til et minut. Hun passerede målstregen i ensom majestæt, og først 36,8 sekunder senere kom landsmanden Ingvild Flugstad Østberg i mål til en sølvmedalje. Svenske Frida Karlsson snuppede bronze. Dermed tangerede Norge sin rekord for flest guldmedaljer ved et VM. Det var den 11. guld for Norge, der kom op på samme antal ved VM i 2015. Med de to medaljer kom den samlede høst op på 21 for Norge, hvilket er rekord.

Alpint: Italieneren Dominik Paris vandt lørdagens World Cup-styrtløb i norske Kvitfjell. Paris kørte fremragende på den sidste del af pisten og henviste den World Cup-førende schweizer Beat Feuz til andenpladsen med en margin på 25 hundreddele. Østrigeren Vincent Kriechmayr blev nr. 3. Det norske hjemmepublikum fik ikke ret meget at juble over, da verdensmesteren Kjetil Jansrud blev bedste nordmand på en ottendeplads.

Atletik: Den danske sprinter Mathilde U. Kramer løb sig lørdag videre til semifinalerne på 60 meter ved inde-EM i Glasgow, da hun i sit meget jævnbyrdige heat sluttede som nr. 4 i tiden 7.34 sek., hvilket var en tangering af hendes danske rekord. Semifinalen løbes efter planen 19.50 lørdag aften kort tid, efter Andreas Bube har løbet semifinalen på 800 meter.

Golf: Joachim B. Hansen er en af de spillere ved Oman Open, som er kommet bedst igennem de svære vejrforhold med sandstorm trods en svær afslutning på anden runde, der blev spillet både fredag og lørdag. Han ligger efter to runder på en delt førsteplads sammen med tyskeren Maximillian Kiefer i fem slag under par. Efter dem følger et felt på fire spillere, som alle er et slag dårligere. Jeff Winther havde en jævn dag i Oman og sluttede ligesom i første runde i et enkelt slag over par. Han ligger på en delt 32.-plads.

Tennis: Den omstridte australier Nick Kyrgios bliver ved med at vinde ved ATP-turneringen i Acapulco, og i semifinalen natten til lørdag dansk tid gik det ud over en anden servekanon, amerikanske John Isner. Kyrgios, der tidligere i turneringen har besejret både Rafael Nadal og Stan Wawrinka, vandt 7-5, 5-7, 7-6 og skal i finalen op mod tyske Alexander Zverev, som i sin semifinale besejrede briten Cameron Norrie 7-6, 6-3.

Ishockey: Lørdag skulle de bedste hold fra grundspillet i Metal Ligaen vælge deres modstandere til årets kvartfinaler. Det meste gik som forventet. Rungsted var som grundspilsvinder førstevælger og tog ikke overraskende Herlev som sin modstander. Ligeså forventet var det, at Sønderjyske brugte sit andetvalg til at sætte en kvartfinaleserie op mod Rødovre, der blev nr. 7 i grundspillet. På papiret kunne det ligne en lille overraskelse, at Frederikshavn som tredjevælger pegede på Esbjerg, som på femtepladsen var fem point bedre end Herning. Men frederikshavnerne har haft et solidt overtag mod vestjyderne i sæsonen, hvor man har hentet 15 ud af 15 mulige point mod Esbjerg. Den sidste kvartfinale bliver dermed et revancheopgør fra sidste års DM-finale mellem mestrene Aalborg og Herning. Der bliver spillet bedst af syv kampe i kvartfinaleserierne.