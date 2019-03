Englands fodboldforbund går nu ind i sagen om Chelseas lokkemad til Andreas Christensens far

Tilbage i november sidste år kom det frem gennem Football Leaks, at den danske fodboldspiller Andreas Christensens far er blevet tilbudt et større beløb for, at sønnen skrev under på en kontrakt med den engelske storklub Chelsea. Sagen bliver nu taget op af Englands Football Association.

I starten af 2012 var Andreas Christensen (AC) en 15-årig dreng, men ikke en hvilken som helst dreng: Han blev spået til at blive en af verdens største forsvarsspillere. Den spådom var London-klubben Chelsea begejstret over, hvorfor de gjorde alt for at få danskeren, der dengang spillede i Brøndby IF, ind i deres fold.

Klubben gik efter sigende så langt, at de tog fat i AC’s far, Sten Christensen, og tilbød ham en stilling som talentspejder. Han tiltrådte ifølge en intern oversigt, der blev lækket tilbage i november sidste år via whistleblowerplatformen Football Leak, over Chelseas konsulentaftaler samme dag, som AC underskrev sin kontrakt. Faderen blev tilbudt en fireårig kontrakt med en månedsløn på godt og vel 98.942 kr. plus moms – svarende til cirka 5 millioner kroner.

Fredag kom det frem, at det engelske fodboldforbund FA er gået i gang med at undersøge sagen, efter Football Leaks har afsløret, at Chelsea har handlet ulovligt ved at tilbyde millioner af kroner til Sten Christensen – simpelthen for at sikre, at den dengang mindreårige Andreas Christensen skulle skrive under på deres kontrakt frem for en af de mange konkurrenters.

Historien afvist af far

Det skriver den britiske avis iNews. Ifølge avisen er sagen blevet taget op af FA grundet de beskyldninger, som Football Leaks rettede mod storklubben tilbage i november, da sagen om danskeren blev lækket.

Beskyldningerne blev først publiceret i Politiken, der dengang prøvede at få en kommentar fra faderen, som ingen erfaringer havde som talentspejder.

»Prøv at høre, det er en historie, som I har fået fra en eller anden ukrainer eller sådan noget. Det har jeg slet, slet ingen kommentarer til overhovedet«, sagde han, før han tilføjede, at Politiken skal »lade være med at ringe til mig igen«.

Chelsea ville heller ikke ytre sig.

»Vi kommenterer ikke spekulationer om fortrolige kontrakter eller spillerrelaterede sager«.

Spekulationer, der nu er ved at blive undersøgt af Football Association.