Barcelona er det første hold med fire ligasejre i træk på Bernabeu

Fodbold. Ikke nok med at Barcelona med en 1-0-sejr over Real Madrid sparkede et hul på 12 point mellem de to ærkerivaler i den spanske liga. Udesejren markerede desuden en rekord, da Barcelona som det første udehold nogen sinde vandt fire ligakampe i træk på Bernabeu. Barcelona har vundet 1-0, 3-0, 3-2 og 4-0 i de fire seneste besøg på Real Madrids hjemmebane. »Vi ønskede at præstere vores bedste og gøre skade på vores rival. Det gjorde vi« sagde Barcelona-træner Ernesto Valverde til AFP om rekordsejren. »Man går igennem nogle perioder. Nogle gange lykkes det for dig, og nogle gange gør det ikke. I disse to kampe er det ikke lykkedes«, sagde Real Madrid-træner Santiago Solari om det andet nederlag på fire dage til Barcelona, der også vandt i pokalsemifinalen forleden.

Direkte sport i tv Søndag DR1 14.50 Håndbold: BSV-Wisla Plock (m) DR3 10.55 & 18.55 Atletik: EM indendørs 16.40 Håndbold: Skjern-Celje (m) TV 2 Sport 12.00 Badminton: German Open 13.55 Banecykling: VM 20.30 Fodbold: Napoli-Juventus 22.30 Basketball: Boston-Houston TV3+ 15.05 Fodbold: Fulham-Chelsea 18.00 Fodbold: OB-Brøndby TV3 Sport 07.50 Langrend: Vasaløbet 13.45 Fodbold: Næstved-Viborg 18.00 Fodbold: Wolfsburg-Werder B. 21.00 Motorsport: Nascar, Pennzoil 400 01.05 Ishockey: Columbus-Winnipeg TV3 Max 13.00 Fodbold: Watford-Leicester 14.55 Håndbold: GOG-Kiel (m) 16.55 Håndbold: Paris SG-Motor Zap. (m) 18.55 Håndbold: Füchse B.-La Rioja (m) 21.00 Fodbold: Marseille-St. Etienne 6’eren 17.00 Fodbold: Everton-Liverpool Canal9 16.00 Fodbold: F.C. København-Vejle Eurosport 1 08.15 Alpint: World Cup, super-G (k) 10.45 Alpint: World Cup, super-G (m) 12.30 Langrend: VM, 50 km kl. stil (m) 18.45 Atletik: Indendørs-EM Vis mere

Fodbold. Den 28-årige forsvarsspiller Eliaquim Mangala har ikke spillet et eneste minut for Manchester City i denne sæson, som han indledte med en knæskade, men ikke desto mindre har den franske landsholdsspiller forlænget sin kontrakt, så den også gælder for næste sæson.

Skiløb. Voldsomt snefald har først udsat og til sidst aflyst weekendens alpine World Cup-konkurrencer i Sotji, hvor kvinderne skulle have været afviklet et super-G og et styrløb.

Tennis. Nick Kyrgios vandt sin første ATP-titel i et års tid, da den 23-årige australier i finalen i Mexico Open vandt 6-3, 6-4 over den andenseedede tysker, Alexander Zverev. Kyrgios slog blandt andre topseedede Rafael Nadal på vej mod titlen, der giver et avancement på 41 pladser på verdensranglisten, hvor han var nummer 72

Fodbold. Zlatan Ibrahimovic blev matchvinder i sæsonpremieren i MSL, da svenskeren med et hovedstød efter et skud på overliggeren passerede Chicago Fires danske målmand, David Ousted, og sikrede Los Angeles Galaxy en sejr på 2-1.

Ishockey. Frederik Andersen blev passeret 2 gange på 37 afslutninger, da Toronto Maple Leafs med 5-2 over Buffalo Sabres vandt for fjerde gang i fem kampe i NHL. Edmonton Oilers vandt 4-0 over Columbus Blue Jackets, der havde Oliver Bjorkstrand på isen i 14 minutter.

Lørdagens kåringer Årets mandlige spiller: Kasper Schmeichel.



Årets kvindelige spiller: Pernille Harder.



Årets træner: Åge Hareide.



Årets mandlige talent: Jacob Bruun Larsen.



Årets kvindelige talent: Karen Holmgaard.



Årets superligaspiller: Robert Skov.



Årets 3F-spiller: Nanna Christiansen.



Årets dommer: Jens Maae.



Årets fodboldklub: Store Heddinge Boldklub.



Årets mål: Robert Skov.



Edans-prisen: #Equalgame/Randers FC.



Optaget i Hall of Fame: Johnny Hansen, OL-bronzeholdet 1948 (mænd), OL-sølvholdet 1960 (mænd), VM-guldholdet 1971 (kvinder).



Fodbold. Kasper Schmeichel blev for tredje gang på fire år kåret som Årets Fodboldspiller ved Dansk Fodbold Award i Horsens, hvor Pernille Harder fik den tilsvarende titel hos kvinderne for anden gang.