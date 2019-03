Italiensk stjerne filmer sin egen måljubel

Direkte sport i tv TV 2 Sport 19.20 Håndbold: N.sjælland – Ribe-Esb. TV3 Sport 19.00 Fodbold: FC Midtjylland-FCN 01.05 Ishockey: Buffalo-Edmonton TV3 Max 20.45 Fodbold: Sheffield W.-Sheffield U. Eurosport 1 07.45 Universiaden: Skiskydning 19.55 Billard: Snooker, The Players Ch.

Fodbold. Marseilles angriber Mario Balotelli viste søndag en ny form for målfejring under en 2-0-sejr mod Saint-Etienne i den franske liga. 12 minutter inde i kampen bragte den 28-årige italiener på akrobatisk vis sit hold foran 1-0 ved at lave en helflugter efter et hjørnespark fra Florian Thauvin. For at fejre scoringen optog Balotelli en video af sin og sine holdkammeraters sejrsrus på banen. Balotelli tog en telefon fra en kameramand bag målfeltet og filmede videoen af sine grinende holdkammerater.

Fodbold. Den spanske La Liga-klub Celta Vigo har for anden gang i sæsonen fået ny cheftræner. Det sker, efter at klubben har fyret Miguel Cardoso og erstattet ham med Fran Escriba. Det skriver Celta på sin hjemmeside. Escriba bliver således holdets tredje cheftræner i denne sæson. I november sidste år blev Antonio Mohamed fyret som cheftræner og erstattet af Cardoso, der altså kun fik små fire måneder på posten. Escriba har tidligere blandt andet været cheftræner i Villarreal, Getafe og Elche og assistenttræner i Atlético Madrid.

Fodbold. Claus Thomsen, direktør for Divisionsforeningen, siger til Ritzau, at det ikke kan lade sig gøre for Superligaen at holde pause under OL i 2022. »I udgangspunktet vil klubberne gerne være behjælpelige, men de skal jo bruge deres spillere. Når det er stamspillere, er det jo et kæmpe dilemma«, siger han til Ritzau. Danmark kvalificerer sig til OL, hvis landsholdet når frem til semifinalen ved sommerens U21-EM. Klubberne må selv bestemme, om de vil frigive spillere til det danske hold.