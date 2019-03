Endnu en 'nobody' indrømmer bloddoping

Doping. Endnu en langrendsløber har indrømmet at være kunde i den tyske læge Mark Schmidts bloddoping-butik. Esteren Algo Kärp siger ifølge VG, det var hans træner Mati Alaver, der skaffede kontakt til den i Tyskland fængslede dopinglæge. 8 atleter er nu fældet i ’Operation Aderlass’, der er et samarbejde mellem de østrigske og tyske myndigheder. Et fællestræk hos de 8 atleter er, at de alle – bortset fra den dobbelte VM-bronzevinder i langrend, Aleksej Poltoranin fra Kasakhstan – er atleter uden nævneværdige store resultater. Algo Kärp har tidligere været i dopingsøgelyset. Han fik startforbud ved Tour de Ski ved årsskiftet 2010/2011, da han fik målt for meget hæmoglobin i sit blot, hvilket kan indikere brug af dopingmidlet epo eller bloddoping.

Fodbold. Landsholdsangriber Martin Braithwaite spillede hele kampen for Leganes, da klubben mandag tog endnu et skridt væk fra nedrykningsstregen i Primera Division med en 1-0-sejr hjemme over Levante. Oscar Rodriguez, udlejet fra Real Madrid, blev matchvinder i 13. minut. Leganes nu nr. 11 i La Liga.

Fodbold. Andreas Cornelius’ holdkammerat i Bordeaux, nigerianeren Samuel Kalu, er ramt af en personlig tragedie. Hans mod er ifølge AFP blevet kidnappet af gangstere i hjemlandet i sidste uge. Kalu blev angiveligt kontaktet med et krav om en løsesum på 55.000 kroner, som blev betalt, men kvinden blev ikke sat på fri fod. Nu vil de kriminelle have 273.000 kroner.

Fodbold. Danskerne Jeppe Andersen og Mads Fenger kom på måltavlen, da Hammarby med en 3-1-sejr hjemme over Dalkurd sikrede sig førstepladsen i sin gruppe i den svenske pokalturnering.