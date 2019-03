Brøndby har et ottecifret overskud og håber på spillersalg for 44 millioner

Direkte sport i dag Onsdag 6. marts TV 2 Sport 9.45/18.00 Badminton: All England 22.00 Tennis: BNP Paribas Open (k) 4.30 Basketball: LA Lakers-Denver TV3+ 21.00 Fodbold: Paris SG-Manchester U. TV3 Sport 21.00 Fodbold: Porto-Roma 1.35 Ishockey: Philadelphia-Washington Canal 9 18.30 E-sport: Hobro-Silkeborg 19.45 E-sport: Brøndby-Lyngby Eurosport 1 7.45 Universiaden: Skiskydning 13.55/19.55 Snooker: The Players Ch. Vis mere

Fodbold. Brøndby melder om et positivt årsresultat i 2018. Klubbens overskud lød på 10,4 millioner kroner, fremgår det af årsrapporten. Forventningerne til 2019 er et underskud på op til 20 millioner kroner og et i 2020 ikke defineret underskud. Udregningerne er baseret på forudsætninger om, at Brøndby slutter i top-3 i Superligaen i denne sæson, at klubben ligger i top-6 i Superligaen i andet halvår af 2019 samt at Brøndby realiserer en transfergevinst på ca. 44 millioner kroner i sommeren 2019. Frem mod 2022 vil klubben desuden hæve budgettet til det sportslige setup - herunder også ungdomsafdelingen Masterclass - med 50 procent i forhold til det tidligere planlagte budget for 2019.

Badminton. Herredoublen Mathias Boe/Carsten Mogensen er i deres sidste turnering sammen de første af mange danskere, der skal i aktion på første spilledag ved den traditionelle All England-turnering i Birmingham. Konstellationen Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen er som 5. seedede de danske deltagere med bedst seedning. Også Viktor Axelsen er seedet til en plads i fredagens kvartfinaler. 16 danskere er med i Birmingham, men de får det svært, vurderer landstræner Kenneth Jonassen ifølge Ritzau. »På baggrund af de lodtrækninger så er målsætningen nok bare, at vi får én single eller double med i semifinalen«, siger han. Følg Alle England live her(eksternt link).

Fodbold. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har aldrig siddet på så stor en pengetank, som organisationen gør nu. En rapport, som er kommet i nyhedsbureauet AP’s besiddelse viser, at den fireårige cyklus til og med VM i Rusland i 2018 har kastet næsten 7 milliarder kroner i nettoindtægter af sig. Fifa’s samlede kapital er ifølge AP nu på 18,05 milliarder kroner.

Fodbold. Tre hjemmebanenederlag på en uge er ikke hverdagskost for Real Madrid. Efter sidste uges to nedture mod Barcelona blev derouten komplet med 1-4 (3-5 samlet) i Champions League mod Ajax, der nu er klar til kvartfinalerne. Real-træner Santiago Solari gør status for de nu detroniserede Champions League-vindere. »Disse spillere var europæiske mestre tre år i træk. Nu er de blevet slået ud, og det er et meget trist øjeblik. Det viser, hvor svært det er at vinde Champions League«, siger den argentinske træner, der afviser, at han vil trække sig som chef: »Jeg er ikke kommet for at give op. Jeg overvejer slet ikke noget i den dur«, siger han. Så må tiden vise, om Real Madrid-ledelsen mener noget andet.

Fodbold. Christian Eriksen takker Tottenhams målmand for at holdet sejrede 1-0 i Dortmund og spillede sig videre til kvartfinalerne i Champions League med 4-0 samlet. »Først og fremmest er jeg meget lettet efter vores første halvleg. Vi kan være taknemmelige for at have Hugo (Lloris, red.) på kassen, han holdt os inde i det«, siger Christian Eriksen til TV3+. »Det er rigtig stort. For mange af os spillere, hvis ikke alle sammen, er det første gang, at vi er kommet så langt. Det giver også et kæmpe boost til klubben«, siger Eriksen. Thomas Delaney ser fremad og varsler et Dortmund-combeack i mesterligaen i de kommende sæsoner. »Vi har et ungt hold med mange dygtige spillere, og jeg kan love, at mange af dem står i Champions League-finalen en dag«, siger Delaney.

Basketball. NBA-topscorer James Harden fortsætter med at sænke 2- og 3-pointscoringer for Houston. Natten til onsdag fik Harden noteret 35 point i sejren på 107-95 mod Toronto. Det var 39. kamp i træk, Harden scorede mere end 28 point, hvilket er den næstbedste serie i ligaen nogensinde.