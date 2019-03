FC Nordsjælland spiller med Dronning Margrethe, Serena Williams og Beyonce på trøjerne søndag

Fodbold. FC Nordsjællands bagkæde vil formentlig bestå af Serena Williams, Dronning Margrethe og Janica Kostelic, når klubben søndag tager imod FC København. I hvert fald hvis man ser på trøjerne. For at markere kvindernes internationale kampdag har spillerne nemlig skiftet deres eget navn ud med navnet på en af deres kvindelige rollemodeller. »Alle i landet respekterer hende. Når jeg tænker på Danmark, tænker jeg på hende. Jeg er selv anfører og skal lede og samle en gruppe med forskellige baggrunde og holdninger mod et fælles mål«, lyder Victor Nelssons begrundelse for valget af Dronning Margrethe. Se, hvem spillerne ellers har valgt som rollemodeller her.

Fodbold. Jose Mourinho må stå i en uvant situation. Han anser sig selv for at være ’The Special One’, men uden de store forstærkninger er det lykkes for en forholdsvis uerfaren træner fra Norge at få Manchester United til at sprudle og vinde kampe, hvilket han selv havde svært ved. Han har dog masser af ros til overs for sin afløser. I et interview med RT blev han bedt om at nævne ugens ’Special One’: »Ajax og Manchester Uniteds resultater var fænomenale, og hvis ansvaret for de dårlige dage ligger hos trænerne, så ligger ansvaret for de gode dage også hos dem. Så for mig er det Ten Hag fra Ajax og Solskjær fra Manchester United. Fantastiske resultater, så ros til dem«.

Fodbold. Vejle fyrede tidligere på ugen klubbens træner Adolfo Sormani, efter at klubben kun har fået 19 point i 24 kampe. Den tidligere træner skriver i et åbent brev på klubbens hjemmeside, at han er ked af, at han ikke var i stand til at opnå de ønskede resultater, trods holdet spillede alle kampe med en fantastisk intensitet og organisation. »Jeg er klar over, at det i fodbold til tider desværre ikke kan være nok, og jeg forlader klubben med håbet om, at en ændring kan gøre det muligt at levere de nødvendige resultater«, skriver Sormani.

Motorsport. Jan Magnussen og Ronnie Bremer har sammen startet et nyt motorsportsprojekt under navnet MB Racing. Holdet vil allerede i år begynde at køre ræs og har deltagelse i Le Mans som ambition. De skriver i en pressemeddelelse, at de ud over ambitionerne på banen vil rådgive og udvikle nye kørere. Og ikke kun i traditionel forstand – de vil desuden involvere sig i den voksende e-sport, skriver de.

Fodbold. For anden runde i træk står Arsenal med muren mod ryggen i Europa League. I 1/16-finalerne tabte de første kamp mod BATE Borisov, men kom tilbage på hjemmebane. Og samme trick skal de hive frem i 1/8-finalerne for at gå videre, da holdet torsdag tabte 3-1 til Rennes. Holdets målmand Petr Cech er dog fortsat optimistisk: »Vi kan vinde hjemme. Vi skabte chancer, så vi er nødt til at være positive. Vi har gjort det før, hvor vi har været nede med 0-2 og har skullet håndtere modgangen«, siger Cech ifølge Bold.dk.

Fodbold. En parisisk taxachauffør stak onsdag en Manchester United-fan i brystet med en kniv efter englændernes 3-1 sejr på udebane. Offeret og tre venner ville efterfølgende ud at fejre sejren, men havnede i en taxa med en taxachauffør, der ikke var lige så glad for resultatet som dem. Han kørte ind til siden for at sætte gruppen af, inden han ifølge Sky Sports trak en kniv frem og truede en fra gruppen. »Ofret forsøgte at blande sig for at beskytte hende, men så vendte chaufføren kniven sig mod ham og stak manden i brystet«, skriver Sky Sports. Offeret er uden for livsfare.