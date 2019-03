UEFA forsvarer VAR-kendelse: Armen var ikke tæt på kroppen

Fodbold. VAR der straffespark eller VAR der ikke straffespark? Det var det helt store spørgsmål efter onsdagens opgør i Champions League mellem Paris St. Germain og Manchester United. I slutminutterne hoppede PSG-spilleren Presnel Kimpembe op for at blokere et skud. Ved første øjekast lignede det et hjørnespark, men dommeren løb ud til sidelinjen og kiggede VAR-billederne igennem. Derpå dømte han det straffespark, som endte med at sende Manchester United videre. Nu har Uefa selv kommenteret på om dommen var korrekt eller ej: »Forsvarspillerens arm var ikke tæt på kroppen, hvilket gjorde hans krop større, og derfor blev bolden stoppet på sin vej mod mål. Derfor dømte dommeren straffespark«, skriver Uefa på deres hjemmeside.

Golf. På en delt 22.-plads er Jeff Winther blot 4 slag efter den førende trio halvvejs gennem European Tour-turneringen Qatar Masters. Thomas Bjørn kom liga akkurat inden for cutgrænsen, men er med 1 slag under par blot 7 slag efter franske Mike Lorenzo-Vera samt sydafrikanerne Justin Harding og George Coetzee, der deler føringen. Joachim B. Hansen havnede 2 slag uden for finalefeltet, Søren Kjeldsen brugte 3 slag for meget og Mikkel Mathiesen, der havde kvalificeret sig gennem en amatørturnering, blev nummer 140 af de 142, der gennemførte.

Fodbold. Efter torsdagens fyring af træner Eusebio Di Francesco røg også sportsdirektøren Ramon Rodriguez Verdejo med tilnavnet Monchi som konsekvens af AS Romas samlede nederlag i Champions League-ottendedelsfinalen mod FC Porto. Monchi har været i Roma siden 2017 efter 17 år som sportsdirektør i spanske Sevilla.

Fodbold. FC Nordsjællands bagkæde vil formentlig bestå af Serena Williams, Dronning Margrethe og Janica Kostelic, når klubben søndag tager imod FC København. I hvert fald hvis man ser på trøjerne. For at markere kvindernes internationale kampdag har spillerne nemlig skiftet deres eget navn ud med navnet på en af deres kvindelige rollemodeller. »Alle i landet respekterer hende. Når jeg tænker på Danmark, tænker jeg på hende. Jeg er selv anfører og skal lede og samle en gruppe med forskellige baggrunde og holdninger mod et fælles mål«, lyder Victor Nelssons begrundelse for valget af Dronning Margrethe. Se, hvem spillerne ellers har valgt som rollemodeller her.

Fodbold. Jose Mourinho må stå i en uvant situation. Han anser sig selv for at være ’The Special One’, men uden de store forstærkninger er det lykkes for en forholdsvis uerfaren træner fra Norge at få Manchester United til at sprudle og vinde kampe, hvilket han selv havde svært ved. Han har dog masser af ros til overs for sin afløser. I et interview med RT blev han bedt om at nævne ugens ’Special One’: »Ajax og Manchester Uniteds resultater var fænomenale, og hvis ansvaret for de dårlige dage ligger hos trænerne, så ligger ansvaret for de gode dage også hos dem. Så for mig er det Ten Hag fra Ajax og Solskjær fra Manchester United. Fantastiske resultater, så ros til dem«.

Fodbold. Vejle fyrede tidligere på ugen klubbens træner Adolfo Sormani, efter at klubben kun har fået 19 point i 24 kampe. Den tidligere træner skriver i et åbent brev på klubbens hjemmeside, at han er ked af, at han ikke var i stand til at opnå de ønskede resultater, trods holdet spillede alle kampe med en fantastisk intensitet og organisation. »Jeg er klar over, at det i fodbold til tider desværre ikke kan være nok, og jeg forlader klubben med håbet om, at en ændring kan gøre det muligt at levere de nødvendige resultater«, skriver Sormani.