Lewandowski tager en Bundesliga-rekord fra 40-årig

Fodbold. Robert Lewandowskis 2 mål mod Wolfsburg bidrog ikke kun til Bayerns 6-0-sejr og førstepladsen i Bundesligaen. Det gjorde også den 30-årige polak til rekordholder. Lewandowski er med sine 197 mål nu den mest scorende udlænding i Bundesligaen. Dermed mistede Claudio Pizarro den ene af de to rekorder, han har sat i denne sæson. Først blev han med sine 40 år den ældste målscorer i Bundesligaen, hvorefter han med sit mål nummer 195 blev den mest scorende udlænding, hvilket Lewandowski nu har overgået. »Det er noget særligt, og jeg er meget stolt over, hvad jeg har opnået. Claudio (Pizarro, red.) spiller stadig, så det er en duel«, siger Lewandowski til Bayern Münchens hjemmeside.

Fodbold. FC Barcelona var bagud på hjemmebane mod Rayo Vallecano, men førstepladsen i Primera Division blev forsvaret med en 3-1-sejr. Piquet udlignede med et hoevdstødsmål før pausen, Lionel Messi scorede på straffespark til 2-1 og Luis Suarez scorede det sidste mål på oplæg fra Ivan Rakitic. Messi og Suarez er øverst på topscorerlisten med 26 og 17 mål. Også den nærmeste forfølger, Atlético Madrid, vandt. Det blev 1-0 på et mål af Saul Niguez over Leganes, der havde Martin Braithwaite på banen i de første 71 minutter.

Direkte sport i tv Søndag 10. marts DR 1 13.35/16.20 Skiskydning: VM, jagtstart TV 2 13.25 Cykling: Paris-Nice, 1. etape TV 2 Sport 12.45 Badminton: All England, finaler 18.00 Basketball: Detroit-Chicago 20.45 Fodbold: Valladolid-Real Madrid 23.00 Tennis: BNP Paribas Open (k) TV3+ 13.00 Fodbold: Liverpool-Burnley 18.00 Fodbold: Brøndby-AaB TV3 Sport 8.15 Langrend: Maloja-S-Chanf 13.45 Fodbold: FC Fredericia-Helsingør 19.00 Tennis: BNP Paribas Open (m) TV3 Max 12.00 Fodbold: Randers FC-AC Horsens 15.00 Håndbold: København-Metz (k) 17.30 Motorsport: IndyCar 21.30 Motorsport: Nascar-Guardian 500 00.05 Ishockey: Washington-Winnipeg 6’eren 15.05 Fodbold: Chelsea-Wolverhampton 17.30 Fodbold: Arsenal-Manchester U. Canal 9 16.00 Fodbold: FC Nordsjælland-FCK Eurosport 1 9.00 Formel E: Hongkongs Grandprix 12.15 Alpint: World Cup-slalom (m) 13.30/16.15 Skiskydning: VM, jagtstart 14.30 Skihop: World Cup 19.55 Snooker: Players Championship Eurosport 2 14.00 Fodbold: SønderjyskE-Esbjerg Vis mere

Fodbold. En taxachauffør i Paris er blev sigtet for drabsforsøg efter at have stukket en kniv i brystet på en 44-årig Manchester United-tilhænger efter Uniteds 3-1-sejr over Paris SG i onsdags.

Ishockey. Efter otte nederlag i træk til Pittsburgh Penguins lykkedes det endelig Columbus Blue Jackets at vinde. Det blev 4-1 i en kamp, hvor Oliver Bjorkstrand med sit 13. mål i denne NHL-sæson gjorde det til 3-1 i tredje periode. Også målmanden Frederik Andersen vandt, da Toronto Maple Leafs vandt 3-2 over Edmonton Oilers.