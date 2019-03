Christinna Pedersen stopper på landsholdet

Badminton. 32-årige Christinna Pedersen stopper på det danske landshold. Hendes sidste turnering bliver Swiss Open, hvor hun spiller med doublemakkeren Mathias Christensen. Hun begrunder beslutningen med en ændret livssituation efter at være blevet mor. Karrierestoppet ærgrer sportschefen i Badminton Danmark, Jens Meibom. »Det er selvfølgelig et slag for vores resultatmålsætninger og især OL-ambitioner, hvor vi havde håbet på, at Christinna og Mathias skulle kæmpe med om medaljerne, siger Jens Meibom. Christinna Pedersen fortsætter dog med at spille i badmintonligaen.

Direkte sport i tv Mandag 11. marts TV 2 15.10 Cykling: Paris-Nice, 2. etape TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Ringsted-Ribe/Esbjerg (m) 20.35 Tennis: BNP Paribas Open (k) TV3 Sport 19.00 Fodbold: AGF-OB 22.45 Tennis: BNP Paribas Open (m) TV3 Max 20.30 Fodbold: Düsseldorf-Frankfurt Eurosport 1 15.15 Cykling: Paris-Nice, 2. etape Vis mere

Fodbold. FC København formåede via et klumpspilsmål at tage et point med sig hjem fra Farum i søndagens 2-2 kamp. Efter scoringen var der tvivl om, hvorvidt Robert Skov ville udbygge føringen på topscorerlisten, eller om målet ville blive vurderet som et selvmål. Efterfølgende krediterede dommeren dog Robert Skov for målet, som FCK-profilen selv kalder for karrierens grimmeste mål. »Jeg ved ikke helt præcis, hvad der sker ved udligningen. Jeg kæmpede bare for at få ram på den og mener også, jeg fik den over stregen. Heldigvis fik vi under alle omstændigheder udlignet«, siger Robert Skov til FCK’s hjemmeside.

Fodbold. Ajax Amsterdam har forlænget kontrakten med deres 35-årige angriber Klaas Jan Huntelaar til sommeren 2020. Dermed kan Kasper Dolberg også i næste sæson se frem til skarp konkurrence på angriberpositionen.