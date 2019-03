Carsten Mogensen langer ud efter eksmakkeren Boe

Der bliver indført et bonuspoint i formel 1, og to stjålne madrasser udfordrer stort dansk brydestævne.

Direkte sport i tv Tirsdag 12. marts TV 2 15.10 Cykling: Paris-Nice, 3. etape TV 2 Sport 15.00 Skiskydning: VM, 15 km (k) 18.30 Håndbold: Aarhus-BSV (m) 20.10 Ishockey: Rungsted-Herlev 23.00 Tennis: BNP Paribas Open (k) 3+ 21.00 Fodbold: Juventus-Atlético Madrid TV3 Sport 18.00 Fodbold: Barcelona-Hertha BSC (U19) 21.00 Fodbold: Manchester City-Schalke 23.00 Tennis: BNP Paribas Open (m) Canal 9 18.30 E-sport: Superligaen Eurosport 1 10.00/11.30 Alpint: WC, styrtløbstræning 13.00 Langrend: World Cup, sprint 15.15 Skiskydning: VM, 15 km (k)

Badminton: Skilsmissen mellem Carsten Mogensen og Mathias Boe, der i en årrække har udgjort Danmarks mest succesfulde double hos mændene, har udviklet sig til en kamp på ord. I søndags sagde Mathias Boe til DR, at han ikke mente, at Mogensen var kommet sig 100 procent over den livstruende hjerneblødning, han fik i 2016. Udtalelsen har dog ikke hold i virkeligheden, siger Carsten Mogensen tirsdag til B.T. »Jeg ved ikke, hvornår han er blevet overlæge, for jeg er kommet mig helt over det. Lægerne har erklæret mig rask, og min hjerne fejler intet. Ja, jeg har været svimmel. Men brækker man en fod, skal man efterfølgende genoptræne. Jeg har været tæt på at dø, og selvfølgelig har der været nogle udfordringer. Men hans udtalelse skuffer mig. Det må jeg ærligt indrømme«, siger Carsten Mogensen til B.T.

Fodbold: Sidste år blev Manchester Citys tidligere talentspejder Barry Bennell idømt 31 års fængsel for seksuelt misbrug af børn i perioden 1979-91. Nu har den engelske storklub oprettet en klageordning for ofre. Den omfatter kompensation og undskyldning til spillere, der blev seksuelt misbrugt i løbet af deres tid i klubbens ungdomsafdeling. Det skriver Manchester City på sin hjemmeside. Udover dommen til Bennell er der rejst alvorlige anklager mod en anden mand, efter at City’s egen gennemgang af sagen har ledt til, at ni personer har anklaget en tidligere træner i ungdomsafdelingen for seksuelt misbrug, herunder voldtægt. Det fandt sted i 60’erne, og det er ofre for disse to mænd, som klageordningen henvender sig til.

Håndbold: Randers HK må sige farvel til klubbens administrerende direktør, Per Rasmussen, 1. april. Han bytter kvindehåndbold ud med mandehåndbold og tiltræder i stedet som kommerciel direktør i Århus Håndbold. Det oplyste de to håndboldklubber tirsdag.

Bordtennis: Jonathan Groth har fået ny doublemakker. Patrick Franziska er blevet en del af en ren tysk OL-satsning, og derfor skal Groth i fremtiden spille sammen med englænderen Liam Pitchford. Den nye dansk-engelske konstellation spiller sin første store turnering sammen i slutningen af marts, når World Touren kommer til Qatar. De skal også spille sammen ved VM i Ungarn i slutningen af april. 25-årige Liam Pitchford er velkendt i dansk bordtennis. Fra 2009 til 2010 spillede han for BTK i Aarhus, og han er i dag bosiddende i København.

Badminton: Denne uges World Tour-turnering Swiss Open bliver uden deltagelse af Viktor Axelsen. Den danske stjerne har trukket sig, da han ikke føler sig helt frisk og har brug for mere restitution efter All England. Det skriver han i et opslag på sin Instagram-profil tirsdag eftermiddag. »Jeg vil lade jer vide, at jeg desværre har trukket mig fra Swiss Open i denne uge. Selv om jeg ville have elsket at spille i Basel, fortæller min krop mig, at jeg skal prioritere at blive 100 procent frisk igen«, skriver Viktor Axelsen blandt andet.

Cykling: Warren Barguil pådrog sig et dobbelt brud på en nakkehvirvel, da han mandag styrtede under 2. etape af Paris-Nice. Bruddet vurderes dog ikke som alvorligt, oplyser Barguils hold, Arkea-Samsic. Også Rigoberto Urán (Education First) var uheldig på 2. etape. Han brækkede kravebenet og måtte opereres, men slipper for varige mén. Det siger Uran til cyclingnews.com.